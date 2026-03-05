  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Reprograman audiencia en la que expolicía aceptaría su culpabilidad

El expolicía municipal Luis Velásquez estuvo indeciso ante un juez sobre si aceptaría la pena de 37 años, en caso de confesar su culpabilidad, lo que llevó a que la audiencia se pospusiera debido a que él solicitó más tiempo para tomar su decisión

Últimos Videos