Expolicía municipal de La Lima llega a los juzgados a confesar crimen

El acusado Luis Velásquez Torres se somete a un procedimiento abreviado para que le bajen pena por el crimen de su expareja Cinthia Castro Castañeda y de Génesis Cerrato.

