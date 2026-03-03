  1. Inicio
Incautan 22 mil arbustos de hoja ilícita y desmantelan laboratorio en Tocoa

El hallazgo se registró en el Parque Nacional Botaderos, donde se contabilizaron aproximadamente 22 mil arbustos distribuidos en cuatro manzanas de tierra

