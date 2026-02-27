  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Agentes de la DPI se salvan de milagro al volcar en su vehículo

Agentes de la DPI resultaron lesionados luego que colisionaran su vehículo con otro automotor cuando transitaban por la calle 8 de La Ceiba. Los heridos fueron trasladados al hospital Atlántida.

Últimos Videos