Autoridades analizan participación de estructura en caso de René Altamirano

El togado René Altamirano fue asesinado el 6 de febrero de 2026 en la acera de una pulpería cercana a su bufete, en el barrio Medina de San Pedro Sula

