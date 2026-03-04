  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Vaciado telefónico la prueba “más fuerte” en caso contra Katherine Romero

Fiscalía presenta 20 medios de prueba contra mujer acusada de abusar de sus hijastros en San Pedro Sula. De ser hallada culpable, Katherine recibiría una condena de entre 15 y 20 años de cárcel

Últimos Videos