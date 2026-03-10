Ofensiva militar contra Irán
Esta tarde se sabrá si Katherine Romero es condenada
La joven enfrenta dos acusaciones por crimen contra sus dos hijastros menores de edad. La Fiscalía asegura tener pruebas que la incriminan
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 10 de marzo de 2026 a las 12:03
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
