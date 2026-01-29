  1. Inicio
  2. Multimedia
  3. Videos
  4. Sucesos

Estudiante de Derecho, entre los detenidos por red de extorsión en la capital

El estudiante, de nombre Juan Fernando Barrientos Tróchez, de 26 años, fue arrestado junto a Jared Alejandro Elvir Sánchez, de 22, en la colonia Loarque

Últimos Videos