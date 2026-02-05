Frente frío
Ingeniero conducía el bus del accidente que dejó cuatro agentes muertos en Gracias, Lempira
¿Qué pasará con el conductor del bus? El jefe de la SIAT reveló cómo ocurrió el accidente en el que murieron cuatro agentes policiales en Gracias, Lempira, y brindó nuevos detalles sobre el conductor.
Redacción La Prensa
seguir +
Actualizado: 05 de febrero de 2026 a las 14:02
-
Redacción La Prensa
Autor marcado para seguir
