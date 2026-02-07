  1. Inicio
Codeh vincula fallecimiento de René Altamirano a conflicto de tierras en Cortés

René Altamirano Interiano, reconocido abogado penalista de San Pedro Sula, fue asesinado a balazos la tarde de este viernes en el barrio Medina de San Pedro Sula, hecho que ha conmocionado al gremio de abogados y a la ciudadanía sampedrana.

