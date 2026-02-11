  1. Inicio
Pareja de ingeniera fallecida en Villas Mackay rompe el silencio

La ingeniera civil Lilian Elizabeth Padilla Martínez fue asesinada por sicarios el 20 de diciembre de 2025 en el bulevar Villas Mackay, en San Pedro Sula. Por este crimen, aún no hay detenidos

