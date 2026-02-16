Archivos de Epstein
Inicio
Multimedia
Videos
Sucesos
Terror sobre ruedas sujeto tira rastra a bus lleno de pasajeros y termina detenido
El rastrero y el busero se fueron a los golpes, pero los pasajeros intervinieron para entregar a las autoridades al sujeto que manejaba la rastra
Redacción La Prensa
Actualizado: 16 de febrero de 2026 a las 15:02
Redacción La Prensa
