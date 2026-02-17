Amigos enfrentan proceso por asesinato de esposos en El Progreso

Los dos sospechosos del asesinato de los esposos Sobeyda Rodríguez García y José Darío Caballero Zelaya comparecieron este martes 17 de febrero ante los juzgados competentes, en el marco de la audiencia inicial por el crimen ocurrido el pasado 10 de febrero en El Progreso, Yoro.
Los imputados fueron trasladados bajo fuerte resguardo policial. Se trata de Ángel David Alvarado Sierra, de 46 años, originario de El Progreso y residente en la colonia La Granja, y Gina Azucena Oveda, de 39 años, de nacionalidad estadounidense y también residente en el mismo sector donde vivían las víctimas.
Sobeyda Rodríguez García, originaria de El Progreso, y José Darío Caballero Zelaya, de Olanchito, Yoro, trabajaban en una empresa constructora; eran padres de tres menores y eran muy apreciados por sus conocidos y vecinos.
De acuerdo con información oficial, los acusados eran vecinos y mantenían una relación cercana con la pareja asesinada.
“Eran amigos, compartían juntos, no era la primera vez que compartían y esta vez salieron a compartir a la ciudad de Tela”, detalló uno de los voceros de la Policía Nacional.
El doble homicidio fue reportado a la orilla de la carretera CA-13, en el tramo comprendido entre la colonia Núñez y la comunidad de Quebrada de Yoro.
Según las primeras hipótesis de investigación, las víctimas regresaban de compartir en Tela cuando ocurrió el crimen.
“Según las hipótesis que nosotros tenemos en las líneas de investigaciones, el homicidio sucedió ahí en el lugar de los hechos donde se encontraron las dos personas sin vida”, indicó el portavoz policial.
La Policía Nacional informó que no se descarta la participación de otras personas en el hecho violento y que las investigaciones continúan para esclarecer las circunstancias y determinar responsabilidades.
Las diligencias investigativas establecen que los detenidos llegaron a la casa de las víctimas para invitarlos a departir a Tela, en donde ingirieron bebidas alcohólicas y discutieron. Se trasladaron en una camioneta Toyota Prado, año 2026, propiedad de Ángel Alvarado.
De acuerdo con la Policía, en el trayecto de regreso a El Progreso, el pleito escaló a tal punto que Ángel Alvarado habría sacado un arma de fuego y disparado contra sus amigos.
La pareja abandonó los cuerpos en el tramo carretero y después regresaron a su vivienda, donde habrían limpiado los rastros de sangre de la camioneta.
Los investigadores señalaron que, tras cometer el crimen, los detenidos llamaron al 911 para denunciar la presencia de los cuerpos en la calle y además acudieron a la estación policial para reportar el mismo hecho. También afirmaron que fueron seguidos por un vehículo.
Lo declarado por los sospechosos y la incongruencia de afirmar que los seguía un vehículo llevaron a los agentes a iniciar una investigación. Al revisar las cámaras del 911 y dar seguimiento a la camioneta Prado del sospechoso, descubrieron que nunca fueron perseguidos por otro carro, aseguraron los investigadores.
Producto de las diligencias, se realizó un allanamiento en la casa de la pareja detenida en la residencial La Granja, en El Progreso, donde eran vecinos de las víctimas.
Allí, las autoridades hallaron casquillos de bala y rastros de sangre en los asientos de cuero de la camioneta, entre otras evidencias que los incriminan.