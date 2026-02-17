Karol G celebra sus 35 años en una tremenda fiesta con amigas y sin Feid

La celebración continúa para Karol G, quien, tras haber asistido como invitada especial a “la casita” de Bad Bunny durante el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, festejó por todo lo alto su cumpleaños número 35 con una fiesta inolvidable rodeada de figuras reconocidas.
El día inició con un gran detalle que 'La Bichota' quiso compartir con el mundo entero: un pastel con un increíble decorado de guacamaya en la parte superior. Karol G recibió esta linda sorpresa tan pronto despertó, pues sopló las velitas desde la comodidad de su cama. "Agradecida con Dios por un año más de vida... por mi familia, por mis amigos y por todos ustedes. Hoy me despertaron así... ¡¡¡¡¡¡HAPPY BDAY BICHOTA!!!!!!", escribió junto a la imagen.
Sin embargo, el verdadero festejo llegó más tarde esa misma noche, cuando reunió a sus amigos en un exclusivo club para una celebración privada llena de energía. La música, la iluminación tenue y el ambiente festivo marcaron la velada, cuyos momentos más especiales la artista compartió con sus seguidores a través de sus redes sociales.
Los asistentes no solo disfrutaron de una gran fiesta de cumpleaños, sino también de un San Valentín fuera de lo común. El 14 de febrero de 1991 nació Carolina Giraldo Navarro, nombre real de la cantante, y como en esta ocasión la fecha coincidió con un sábado, decidió dejar en segundo plano el romanticismo del día para centrarse en su espectacular celebración.
Gracias a las imágenes publicadas, se pudo ver a varias celebridades acompañando a la festejada, entre ellas sus amigas Becky G y Sofía Vergara. La actriz incluso le dedicó un cariñoso mensaje: “¡Feliz cumpleaños a la más! Te quiero Karol G", junto a fotografías de la noche.
El evento tuvo un aire sensual y enigmático gracias al código de vestimenta elegido por la cumpleañera: un elegante “total black”. Las invitadas siguieron la consigna con atuendos negros, muchos con detalles de encaje, aportando un toque sofisticado. La intérprete de Si Antes Te Hubiera Conocido lució su cabellera rubia suelta, peinada en ondas, mientras recorría el lugar disfrutando de la celebración organizada en su honor.
Durante la velada, algunos seguidores notaron la ausencia de Feid, quien fue su pareja hasta hace pocos meses. A mediados de enero se dio a conocer que ambos decidieron separarse tras tres años de relación, por lo que la artista optó por conmemorar esta fecha especial por su cuenta, viviendo una noche inolvidable y llena de alegría.
Karol G ya lleva varios años disfrutando de la fama y el éxito mundial gracias a la música urbana. Desde muy joven mostró su pasión por la música y comenzó su carrera participando en el programa “El Factor X” en su país, experiencia que le abrió las puertas dentro de la industria. Con el paso de los años, su constancia y estilo auténtico la llevaron a convertirse en una de las artistas latinas más influyentes del mundo.
Su gran salto a la fama llegó con canciones como “Ahora Me Llama” junto a Bad Bunny, tema que la posicionó en el mapa internacional. Más adelante consolidó su éxito con hits globales como “Tusa” con Nicki Minaj, “Bichota”, “Provenza” y “Mi Ex Tenía Razón”, logrando millones de reproducciones y encabezando listas musicales en múltiples países.
Karol G también ha destacado por su imagen y mensaje. Con su concepto de “Bichota”, la cantante ha promovido el empoderamiento femenino, la seguridad personal y la independencia, inspirando a millones de fans alrededor del mundo. Su estilo ha evolucionado con el tiempo, pasando del reguetón clásico a sonidos que mezclan pop, trap, dembow y ritmos caribeños, mostrando versatilidad artística.
Hoy en día, Karol G no solo es una de las artistas latinas más escuchadas del planeta, sino también un ícono cultural que ha redefinido el papel de la mujer dentro del género urbano, llevando su música, su historia y su mensaje a cada rincón del mundo.