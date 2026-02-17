Karol G celebra sus 35 años en una tremenda fiesta con amigas y sin Feid

Karol G ya lleva varios años disfrutando de la fama y el éxito mundial gracias a la música urbana. Desde muy joven mostró su pasión por la música y comenzó su carrera participando en el programa “El Factor X” en su país, experiencia que le abrió las puertas dentro de la industria. Con el paso de los años, su constancia y estilo auténtico la llevaron a convertirse en una de las artistas latinas más influyentes del mundo.