Fátima Bosch se desvanece durante un desfile en Ecuador

Luego de sufrir un desvanecimiento mientras participaba en un desfile en Ecuador, Fátima Bosch reapareció en sus redes sociales para aclarar qué ocurrió y cómo se encuentra. La actual reina de Miss Universe formaba parte del recorrido como invitada de honor cuando, de manera repentina, perdió el conocimiento por unos segundos y tuvo que ser auxiliada por su equipo, lo que le impidió continuar con la actividad.