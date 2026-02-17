Fátima Bosch se desvanece durante un desfile en Ecuador

Luego de sufrir un desvanecimiento mientras participaba en un desfile en Ecuador, Fátima Bosch reapareció en sus redes sociales para aclarar qué ocurrió y cómo se encuentra. La actual reina de Miss Universe formaba parte del recorrido como invitada de honor cuando, de manera repentina, perdió el conocimiento por unos segundos y tuvo que ser auxiliada por su equipo, lo que le impidió continuar con la actividad.
El momento quedó registrado en video. En las imágenes se observa cómo la modelo mexicana, de pie sobre un carro alegórico, intenta sostenerse de la estructura antes de desplomarse. De inmediato, varias personas se acercaron para asistirla; aunque reaccionó poco después, ya no pudo seguir con el recorrido y fue retirada del desfile para recibir atención médica.
El equipo del evento y parte de su staff subieron de inmediato para asistirla. Bosch, ya sentada, realizó gestos para pedir espacio y aire mientras era auxiliada. Durante el percance, permaneció consciente y señaló molestias para respirar, lo que incrementó la preocupación entre los presentes.
Horas más tarde, Fátima decidió pronunciarse mediante una historia en su cuenta oficial de Instagram. “Agradezco profundamente las muestras de preocupación y cariño recibidas en Ecuador y a través de mis redes sociales. El desvanecimiento que presenté fue un episodio momentáneo derivado del agotamiento. Me encuentro bien”, aclaró, descartando cualquier otra versión sobre su estado de salud.
En el mismo mensaje, Bosch explicó que el episodio no estuvo relacionado con alguna enfermedad, sino con el cansancio acumulado tras varias jornadas de trabajo. Las actividades oficiales, los traslados y los compromisos propios de su agenda habrían derivado en este “episodio momentáneo derivado del agotamiento”, como ella misma lo describió.
La modelo también se refirió a la posibilidad de modificar su calendario. “Me encuentro bien y continúo con las actividades de la agenda programada con responsabilidad”, afirmó, confirmando que seguirá cumpliendo con sus compromisos como Miss Universo. Con estas palabras, Fátima Bosch dejó claro que, tras el incidente en Ecuador, se encuentra estable y lista para continuar con su agenda.
La presencia de Fátima Bosch en Ecuador formaba parte de su primera gira oficial como Miss Universo, iniciada el 14 de febrero tras compromisos en Puerto Rico. Esta gira internacional había comenzado el 21 de enero en Guatemala y contemplaba diversas actividades públicas y culturales.
Bosch estuvo acompañada por Mara Topic, Miss Ecuador 2024, con quien también compartió reuniones y eventos. El desfile en Ambato era el evento central de su visita y reunió a miles de asistentes en las avenidas Cevallos y Quito.
Testigos relataron que, minutos antes del incidente, la modelo mexicana lucía pálida y visiblemente debilitada. Ya en la carroza, saludando a la multitud, comenzó a mostrar signos de malestar.
Además del desfile, Bosch ofreció una conferencia donde compartió detalles sobre su experiencia en Miss Universo y aspectos personales, invitando al público a acercarse y participar.
En redes sociales y algunos medios, también se mencionó un incidente similar ocurrido previamente durante un evento multitudinario en El Salvador, donde Bosch habría perdido el equilibrio y requerido atención de paramédicos. Aunque la versión no fue confirmada oficialmente, ha incrementado la inquietud entre sus seguidores.