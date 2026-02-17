¿Cómo están Ángela Aguilar y Christian Nodal tras enfrentamiento en México?

La tarde del viernes pasado, Ángela Aguilar y Christian Nodal presenciaron un enfrentamiento armado entre fuerzas de seguridad y presuntos civiles armados en el estado de Zacatecas. Así lo confirmó el fiscal general de la entidad, Cristian Paul Camacho Osnaya.
En un primer momento circularon versiones que señalaban la supuesta presencia de Pepe Aguilar durante los hechos. Sin embargo, el fiscal aclaró que quienes se encontraban en el lugar eran su hija Ángela y su yerno Nodal.
De acuerdo con la autoridad, ambos salían del rancho familiar El Soyate, ubicado en las inmediaciones de la carretera federal 54, cuando quedaron en medio de la situación de riesgo.
"Y, de muy mala suerte, les tocó que, justamente, cuando iban saliendo del rancho, Ángela y Christian, vieron esta agresión entre la policía estatal en contra de civiles armados", aseguró el fiscal al detallar lo ocurrido.
Los hechos se registraron alrededor de las 17:00 horas, cuando un grupo delictivo atacó a elementos de la Fuerza de Reacción Inmediata de Zacatecas (FRIZ), corporación especializada en el combate al crimen en la entidad.
Según la información oficial, el enfrentamiento se habría originado tras la detención de presuntos integrantes de una célula criminal que operaba en la zona, lo que detonó la agresión contra los agentes estatales.
La fiscalía precisó que ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal fueron blanco directo del ataque y que no resultaron heridos. Asimismo, sus vehículos no registraron daños durante el intercambio de disparos.
Ante la emergencia, la pareja se retiró del área junto con su equipo de seguridad y se resguardó en la casa principal de la familia Aguilar, ubicada a pocos kilómetros del rancho.
Una vez que las autoridades lograron controlar la situación, se coordinó su traslado terrestre hacia el aeropuerto para posteriormente regresar a la Ciudad de México. El fiscal también descartó que alguno de ellos haya sufrido una crisis nerviosa, al subrayar que contaban con personal de seguridad propio.
Tras el operativo, la fiscalía informó la detención de cuatro personas presuntamente vinculadas con la agresión armada. Las investigaciones continúan para deslindar responsabilidades y esclarecer los hechos. Hasta el momento, ni Ángela Aguilar ni Christian Nodal han emitido declaraciones públicas sobre lo sucedido, manteniendo silencio mientras avanzan las indagatorias oficiales.