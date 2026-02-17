  1. Inicio
Empresario multimillonario está interesado en Nicole Kidman

De acuerdo con medios estadounidenses, el empresario Paul Salem está muy interesado sentimentalmente en la actriz australiana.

  • Actualizado: 17 de febrero de 2026 a las 12:19 -
  • Redacción web
1 de 11

De acuerdo con medios estadounidenses como Page Six y TMZ, Nicole Kidman tiene un nuevo pretendiente apenas unas semanas después de finalizar su divorcio de Keith Urban. Se trata del empresario multimillonario Paul Salem, quien estaría persiguiendo sentimentalmente a la estrella de "Babygirl", de 58 años, según informaron a TMZ el lunes varias fuentes.
2 de 11

Fuentes cercanas informaron al medio que Salem, quien preside la junta directiva de MGM Resorts International, está interesado en la ganadora del Óscar y se lo ha comunicado a su entorno más cercano.
3 de 11

Aunque Nicole Kidman y el acaudalado empresario de 62 años, según se informa, comparten dos amigos en común y han coincidido dos veces en grupos, fuentes aclararon que no están saliendo ni han pasado tiempo juntos a solas.
4 de 11

Al igual que la estrella de "Eyes Wide Shut", Salem está divorciado. Él y su exesposa, Navyn Salem, supuestamente se separaron en 2021.
5 de 11

A pesar de los rumores, Nicole Kidman no se ha pronunciado al respecto.

6 de 11

Los informes de que Paul Salem está muy interesado en una relación con Nicole Kidman llegan tan solo un mes después de que la estrella de "Big Little Lies" y Keith Urban, de 58 años, finalizaran su divorcio el 6 de enero.
7 de 11

La expareja, que se casó en junio de 2006, anunció su separación en septiembre de 2025. "A veces las relaciones simplemente siguen su curso", declaró una fuente a Page Six en aquel momento, añadiendo que Kidman "no quería la separación y estaba intentando salvar las cosas".
8 de 11

El 30 de septiembre solicitó oficialmente el divorcio del rockero country, alegando "diferencias irreconciliables".
9 de 11

Los ex tienen dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15. "Nicole pasa mucho tiempo con sus hijas", declaró una fuente a People el mes pasado. "Le encanta pasar tiempo en familia".
10 de 11

"Se siente renovada y optimista de cara al nuevo año", compartió la fuente, antes de añadir que la actriz, recientemente soltera, "también espera un año profesionalmente ajetreado y emocionante, con varios proyectos por delante".
11 de 11

En cuanto a Keith Urban, desde entonces se le ha relacionado sentimentalmente con su guitarrista de 25 años, Maggie Baugh, y con la prometedora cantante de country Karley Scott Collins.
