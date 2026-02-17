Empresario multimillonario está interesado en Nicole Kidman

De acuerdo con medios estadounidenses como Page Six y TMZ, Nicole Kidman tiene un nuevo pretendiente apenas unas semanas después de finalizar su divorcio de Keith Urban. Se trata del empresario multimillonario Paul Salem, quien estaría persiguiendo sentimentalmente a la estrella de "Babygirl", de 58 años, según informaron a TMZ el lunes varias fuentes.
Fuentes cercanas informaron al medio que Salem, quien preside la junta directiva de MGM Resorts International, está interesado en la ganadora del Óscar y se lo ha comunicado a su entorno más cercano.
Aunque Nicole Kidman y el acaudalado empresario de 62 años, según se informa, comparten dos amigos en común y han coincidido dos veces en grupos, fuentes aclararon que no están saliendo ni han pasado tiempo juntos a solas.
Al igual que la estrella de "Eyes Wide Shut", Salem está divorciado. Él y su exesposa, Navyn Salem, supuestamente se separaron en 2021.
A pesar de los rumores, Nicole Kidman no se ha pronunciado al respecto.
Los informes de que Paul Salem está muy interesado en una relación con Nicole Kidman llegan tan solo un mes después de que la estrella de "Big Little Lies" y Keith Urban, de 58 años, finalizaran su divorcio el 6 de enero.
La expareja, que se casó en junio de 2006, anunció su separación en septiembre de 2025. "A veces las relaciones simplemente siguen su curso", declaró una fuente a Page Six en aquel momento, añadiendo que Kidman "no quería la separación y estaba intentando salvar las cosas".
El 30 de septiembre solicitó oficialmente el divorcio del rockero country, alegando "diferencias irreconciliables".
Los ex tienen dos hijas: Sunday Rose, de 17 años, y Faith Margaret, de 15. "Nicole pasa mucho tiempo con sus hijas", declaró una fuente a People el mes pasado. "Le encanta pasar tiempo en familia".
"Se siente renovada y optimista de cara al nuevo año", compartió la fuente, antes de añadir que la actriz, recientemente soltera, "también espera un año profesionalmente ajetreado y emocionante, con varios proyectos por delante".
En cuanto a Keith Urban, desde entonces se le ha relacionado sentimentalmente con su guitarrista de 25 años, Maggie Baugh, y con la prometedora cantante de country Karley Scott Collins.