  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”

René Meulensteen, quien acompañó a Cristiano Ronaldo en sus primeros pasos como profesional, sorprendió con su declaración.

Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
1 de 15

René Meulensteen, exentrenador y asistente de Cristiano Ronaldo, reveló recientemente que al astro portugués le gustaría jugar junto a Lionel Messi en Miami, reavivando la posibilidad de ver a las dos estrellas juntas en la MLS.
Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
2 de 15

Hace pocos días, el futuro de Cristiano Ronaldo en el Al Nassr quedó en entredicho debido a una huelga protagonizada por el portugués.
Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
3 de 15

Cabe recordar que Cristiano Ronaldo se ausentó tanto de los entrenamientos como de los partidos oficiales de su equipo como forma de protesta.
Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
4 de 15

Según varios medios, el motivo de la huelga de Cristiano Ronaldo estaría relacionado con el fichaje de Karim Benzema por el Al Hilal.
Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
5 de 15

Para Cristiano, la llegada de Benzema generaba malestar, ya que considera injusto que su club, el Al Nassr, haya sido el que menos inversión realizó en refuerzos durante la temporada.
Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
6 de 15

No obstante, otros reportes señalan que la protesta del astro portugués también podría deberse a retrasos en los pagos a ciertos trabajadores del club.
Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
7 de 15

A raíz de esta situación, surgieron numerosos rumores sobre una posible salida de CR7, siendo la MLS uno de los destinos más mencionados.
Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
8 de 15

Hace unas horas, René Meulensteen, uno de los primeros asistentes que acompañó a Cristiano en su trayectoria, ofreció declaraciones contundentes para BetGoat.
Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
9 de 15

Meulensteen, quien trabajó junto a Sir Alex Ferguson en el Manchester United, se refirió a la posibilidad de ver jugar a Messi y Cristiano juntos, calificándolo como un evento histórico y fascinante para el fútbol.
Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
10 de 15

Asimismo, aseguró que Cristiano Ronaldo no tendría problemas para brillar en la MLS y continuar evolucionando como jugador.
Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
11 de 15

“Creo que a él le encantaría ir... Por el contrario, sería increíble reavivar la rivalidad entre Messi y Ronaldo. ¿Por qué no Los Ángeles? Creo que Cristiano probablemente se mudaría allí, ya que estaría muy cerca de Hollywood.”
Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
12 de 15

A pesar de los rumores, medios locales aseguran que Cristiano Ronaldo no tiene intención de abandonar el club por el momento.
Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
13 de 15

El debate sobre su futuro sigue abierto, mientras la afición y los expertos esperan movimientos definitivos que aclaren la situación del delantero portugués en Arabia Saudita.
Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
14 de 15

Ver a Cristiano Ronaldo y Lionel Messi compartir liga podría ser una realidad en Estados Unidos.
Extrenador lo confirmó: “A Cristiano Ronaldo le gustaría jugar con Messi”
15 de 15

El exentrenador de Cristiano Ronaldo, René Meulensteen, aseguró que el portugués no tendría problemas en jugar en la MLS y que incluso le encantaría coincidir con Lionel Messi en Miami, un movimiento que podría marcar un antes y un después en el fútbol mundial.
Cargar más fotos