  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Deportes

Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada

El Real Madrid ya ha tomado su primera decisión de cara al próximo mercado de fichajes.

Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
1 de 15

Primer movimiento confirmado en el Real Madrid. El club blanco ya ha decidido cuál será su primera baja para el próximo mercado.
Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
2 de 15

Fabrizio Romano, reconocido especialista en el mercado de fichajes, ha destapado la primera salida que sufrirá el Real Madrid de cara a la temporada 2026-27.
Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
3 de 15

La entidad merengue pretende acometer una profunda renovación y, ya sea bajo la dirección de Álvaro Arbeloa u otra alternativa, la determinación es firme y no contempla vuelta atrás.
Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
4 de 15

Según apunta Fabrizio Romano, David Alaba no seguirá formando parte del Real Madrid el próximo curso: la decisión está completamente cerrada.
Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
5 de 15

El defensor termina su contrato el 30 de junio y en el club blanco tienen la intención de prescindir sus servicios.
Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
6 de 15

En el Real Madrid destacan mucho el profesionalismo de Alaba, ya que cada vez que pudo representó bien a la Casa Blanca.
Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
7 de 15

Un dura lesión de rodilla fue la sentencia que recibió Alaba. Le pasó en diciembre de 2023 y nunca volvió.
Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
8 de 15

Desde entonces, el '4' no ha podido sacar su mejor versión y ha vivido inmerso en continuas lesiones. Además, ya supera la barrera de los 30 años y está ante sus últimos coletazos de la carrera deportiva.
Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
9 de 15

Real Madrid tiene como objetivo renovar la defensa y otro que suena para marcharse es Antonio Rudiger.
Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
10 de 15

David Alaba quiere ser importante e incluso se ha 'quejado' de que no ha gozado de muchos minutos con Álvaro Arbeloa.
Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
11 de 15

Arbeloa lo ha sentenciado y le ha dejado claro que para él es suplente. De vez en cuando tiene minutos.
Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
12 de 15

Él ya sabe que los altos dirigentes de la entidad madridista no cuentan con él de cara al curso que viene. Por tanto, tiene que buscar otras alternativas para continuar su trayectoria.
Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
13 de 15

Informa Fabrizio Romano que David Alaba abandonará el Real Madrid al finalizar esta temporada. Una leyenda que llegó gratis del Bayern Múnich y lo ganó absolutamente todo con el conjunto blanco.
Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
14 de 15

Informa Fabrizio Romano que David Alaba abandonará el Real Madrid al finalizar esta temporada. Una leyenda que llegó gratis del Bayern Múnich y lo ganó absolutamente todo con el conjunto blanco.
Fabrizio Romano destapa la primera salida del Real Madrid para la próxima temporada
15 de 15

Llegó como figura y quedó como leyenda por una imagen: el día de la Champions League con la silla.
Cargar más fotos