Tiffany Richardson arremete contra Tyra Banks: "Eres una abusadora"

La exconcursantede "American Next Top Model", Tiffany Richardson, arremetió en contra de la modelo Tyra Banks dos décadas después de que esta le gritara y humillara durante un episodio del reality show.
La reacción de Tiffany llega después de que Tyra Banks reflexionara sobre su infame enfrentamiento en directo con la concursante y admitió que “perdió los estribos” por la reacción de Richardson al ser eliminada del concurso.
Contexto. En la próxima docuserie de Netflix, Reality Check: Inside America's Next Top Model (que se estrena el 16 de febrero), Banks cita el incidente con Richardson como su momento “más duro” en la serie.“Tiffany, esa chica era mi corazón”, dice Banks durante el tercer episodio de la nueva serie. Banks afirma que Richardson se había perdido una temporada anterior de ANTM tras meterse en una pelea de bar. Dice que ella y su equipo trabajaron con ella fuera de las cámaras, asesorándola para que estuviera preparada para competir cuando volviera para el Ciclo 4.
“Solo quería cambiar la vida de esta mujer”, dice Banks. “Sentí que podría haber sido una supermodelo, con mayúsculas”. El episodio retoma el momento viral de ANTM y muestra a Banks retando a Richardson por reírse y bromear con las otras concursantes tras su eliminación. Banks estalló entonces, diciéndole que tenía una oportunidad real de ganar la temporada y que “todo Estados Unidos la apoyaba”.
Durante una entrevista confesional para la nueva serie de Netflix, Banks dice que estaba enojada con Richardson por “como darse por vencida” en el concurso, después de que trabajaron para llevarla al programa. “Fui demasiado lejos. Perdí los estribos”, confiesa Banks. “
Como recordarán los fans del programa, Tyra Banks le gritó a la aspirante a modelo diciéndole infamemente que "todos te animábamos", un momento que Banks admitió haber llevado "demasiado lejos". Así lo declaró en la nueva y explosiva docuserie de Netflix sobre el programa.
Y tras las declaraciones de Tyra Banks, Tiffany Richardson atacó a la supermodelo, de 52 años, en una publicación reciente de Instagram, acusándola de ser una "mentirosa". "¡Sabes cómo me trataste todo el tiempo, tanto delante como detrás de las cámaras, eras una abusadora!", alegó Richardson. "Me trataste fatal y dijiste las cosas más desagradables sobre mí y mi hijo", agregó.
La exconcursante afirmó que la discusión entre ellas fue "editada" para que pareciera que Banks se preocupaba por ella. "¡¡¡QUE TE JODAN @tyrabanks!!! ¡APUESTO A QUE NO TE SENTARÁS CARA A CARA CONMIGO A HABLAR DE ELLO!!!", continuó Richardson, antes de criticar a su familia por nunca "defenderla".
Tiffany Richardson, quien trabaja en un hogar comunitario en Miami apoyando a personas con discapacidades mentales desde 2017, también señaló que "tiene más dinero y ayuda a más gente que todas o muchas de las top models".
La publicación de Richardson incluía un clip de su acalorada pelea en el programa. En la docuserie de Netflix “Reality Check: Inside America’s Next Top Model”, Banks reflexionó sobre su participación en el fuerte altercado.
“Fui demasiado lejos. Ya sabes, perdí el control”, admitió la actriz de “Life-Size”. “Probablemente fue más grande que ella. Fue la familia, los amigos, la sociedad, las chicas negras, todos los desafíos que tenemos. Tanta gente diciendo que no valemos. Creo que todo eso fue en ese momento”.
“Esas son cosas de chicas negras que me llegan muy dentro, pero sabía que fui demasiado lejos”, añadió Banks.
Jay Manuel, director creativo de la serie, intervino y calificó el incidente como “el momento más difícil en el set que he vivido”. También afirmó que, tras terminar el rodaje, “el personal de producción literalmente se llevó a Tyra del set”.
“Se dijeron muchas cosas más”, declaró Manuel. Y algunas de las cosas que se dijeron no tenían buena intención. Probablemente nunca repita lo que se dijo en esa habitación, ese día.
La ex jueza de "ANTM" y entrenadora de pasarela, Miss J. Alexander, calificó la pelea de "muy aterradora" y afirmó que los abogados estuvieron en el set la semana siguiente.
En una entrevista con Buzzfeed en 2017, Richardson afirmó que la reprimenda verbal de Banks fue "mil veces peor" en realidad. También alegó que la actriz de "Coyote Ugly" le dijo durante la diatriba: "Puedes volver a tu casa y dormir en tu colchón en el suelo con tu bebé". "Fue una tontería", dijo Richardson al reflexionar sobre la pelea. "Fue una exageración sin motivo alguno".