Tiffany Richardson arremete contra Tyra Banks: "Eres una abusadora"

Contexto. En la próxima docuserie de Netflix, Reality Check: Inside America's Next Top Model (que se estrena el 16 de febrero), Banks cita el incidente con Richardson como su momento “más duro” en la serie.“Tiffany, esa chica era mi corazón”, dice Banks durante el tercer episodio de la nueva serie. Banks afirma que Richardson se había perdido una temporada anterior de ANTM tras meterse en una pelea de bar. Dice que ella y su equipo trabajaron con ella fuera de las cámaras, asesorándola para que estuviera preparada para competir cuando volviera para el Ciclo 4.