Hollywood recuerda a Robert Duvall, actor de "El Padrino"

El mundo del cine despide a Robert Duvall, quien falleció el lunes 16 de febrero a los 95 años. Con una trayectoria que abarcó más de seis décadas en Hollywood, el actor se consolidó como una de las figuras más influyentes y respetadas de la industria.
Su partida generó inmediatas reacciones entre colegas y admiradores. Intérpretes de distintas generaciones coincidieron en destacar su talento, disciplina y la profundidad con la que abordaba cada personaje.
Uno de los primeros en pronunciarse fue Al Pacino, su compañero en la emblemática saga de "El Padrino". “Fue un honor haber trabajado con Robert Duvall. Era un actor nato, como se dice, su conexión con la actuación, su comprensión y su don fenomenal siempre serán recordados. Lo extrañaré”, declaró a Variety.
También Robert De Niro compartió un breve pero sentido mensaje: “Dios bendiga a Bobby. Espero poder vivir hasta los 95. Que descanse en paz.” Aunque no coincidieron en escenas, ambos formaron parte del universo cinematográfico de la familia Corleone, ampliando la huella artística de la saga.
En "El Padrino Parte II", Pacino dio vida a Michael Corleone, mientras Duvall interpretó al leal abogado Tom Hagen. De Niro, por su parte, encarnó al joven Vito Corleone, consolidando así una conexión histórica entre tres de los grandes nombres del cine estadounidense.
Las muestras de afecto no tardaron en multiplicarse en redes sociales. Adam Sandler, quien compartió elenco con Duvall en Hustle, lo describió como “uno de los mejores actores que hemos tenido”. “Un hombre tan maravilloso con quien hablar y reír. Lo quería muchísimo. Todos lo queríamos. Tantas películas legendarias para elegir. Véanlas cuando puedan. Enviamos nuestras condolencias a su esposa Luciana y a toda su familia y amigos”, escribió.
Por su parte, Viola Davis recordó el privilegio de trabajar junto a él en Widows. “Estaba asombrada. Siempre he estado asombrada por tus imponentes interpretaciones de hombres que eran a la vez silenciosos y dominantes en su humanidad. Eras un gigante. Un ícono”, expresó.
Y añadió: “La grandeza nunca muere. Permanece como un regalo. Descanse bien, señor. Su nombre será pronunciado. Que coros de ángeles canten tu descanso”, en un mensaje que sintetiza el respeto que despertaba su figura.
El actor Walton Goggins, quien trabajó bajo su dirección en The Apostle, publicó un extenso homenaje. “La luz celestial acaba de perder su brillo. Sin duda lo hizo para mí. Bobby Duvall, el mejor narrador de todos los tiempos, nos acaba de dejar. Fue mi amigo. Mi mentor. He tenido estas fotos conmigo durante 30 años. Fueron tomadas por el fotógrafo fijo en el set de THE APOSTLE, la película que escribió y dirigió.”
Y continuó: “Yo tenía 24 años. El privilegio de trabajar con este hombre, de conocer a este hombre, sigue siendo la experiencia más importante de mi vida. Fue mi Estrella del Norte, mi héroe”.
Las despedidas también llegaron de voces como Josh Gad, quien escribió: “Otro día. Otra pérdida icónica e irremplazable. Duvall fue simplemente uno de los más grandes que jamás lo hicieron. Desde las películas de ‘The Godfather’ hasta ‘Apocalypse Now’, desde ‘The Apostle’ hasta ‘To Kill a Mockingbird’, no solo estuvo en el cine, lo define a través de las épocas. QEPD”.
Asimismo, Michael Keaton, su compañero en The Paper, expresó: “Otro amigo cae. Actué con él y me hice su amigo. Compartimos una gran tarde en mi porche hablando de caballos. Era la grandeza personificada como actor. QEPD RD”.
El director Scott Cooper, quien lo dirigió en Crazy Heart y The Pale Blue Eye, lo definió como su “mentor artístico más importante”. “Produjo y actuó en mi primera película, ‘Crazy Heart’, y desde ese momento leyó casi todos los guiones que escribí, ofreciendo su sabiduría silenciosa y su creencia inquebrantable en mí. Fue mi defensor más feroz, no con grandes gestos, sino con honestidad, rigor y amor por el trabajo en sí mismo.”, afirmó.