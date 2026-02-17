Hollywood recuerda a Robert Duvall, actor de "El Padrino"

El actor Walton Goggins, quien trabajó bajo su dirección en The Apostle, publicó un extenso homenaje. “La luz celestial acaba de perder su brillo. Sin duda lo hizo para mí. Bobby Duvall, el mejor narrador de todos los tiempos, nos acaba de dejar. Fue mi amigo. Mi mentor. He tenido estas fotos conmigo durante 30 años. Fueron tomadas por el fotógrafo fijo en el set de THE APOSTLE, la película que escribió y dirigió.”