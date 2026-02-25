Real Madrid y Barcelona ya conocen sus rivales: sorteo octavos de Champions, hora y dónde ver

Nyon, Suiaza.

Se completaron los equipos clasificados a los octavos de final de la UEFA Champions League. Los ocho ganadores de los play-offs eliminatorios a doble partido se unieron a los ocho mejores equipos de la fase liga en el sorteo de la siguiente fase. Los ocho clubes que lograron su clasificación de manera directa fueron Arsenal, Bayern Múnich, Liverpool, Tottenham, Barcelona, Chelsea, Sporting Lisboa de Portugal y Manchester City. Y de paso consiguieron ser los cabezas de serie del sorteo. Los otros ocho clasificados se conocieron esta semana. Atlético de Madrid, Newcastle, Bayer Leverkusen, Bodo/Glimt, Atalanta, Real Madrid, PSG y Galatasaray.

Así quedaron los playoffs de Champions League

El Atlético de Madrid fue el primer equipo que cerró su pase a los octavos de final después de revertir el empate de la ida ante el Club Brujas y llevarse una victoria en casa gracias a un triplete de Alexander Sorloth y un gol de Johnny Cardoso (4-1). El Newcastle fue amo y señor de su serie contra el Qarabag de Azerbaiyán con un 1-6 en la ida y una victoria por 3-2 en Inglaterra. Por su parte, el Bayer Leverkusen consiguió su pase con un global de 0-2 ante el Olympiacos, firmando un 0-0 en la vuelta. La gran sorpresa de los playoffs la dio el Bodo/Glimt de Noruega luego de eliminar al Inter de Milán, actual subcampeón de Champions, ganando ambos partidos y cerrando un global de 5-2. Un triunfo histórico de la cenicienta. Otro batacazo lo dio el Atalanta tras remontar un 2-0 en contra y terminar ganando por 4-1 en la vuelta (global 4-3) para eliminar al Borussia Dortmund. El equipo de Bérgamo logró la clasificación a octavos con un gol de penal de Lazar Samardžić en el minuto 98. Real Madrid se impuso en el Santiago Bernabéu por 2-1 al Benfica (global 3-1) y selló su boleto a los octavos de final. Aurélien Tchouaméni y Vinicius anotaron los goles de la victoria merengue. En el duelo francés, el París Saint Germain se quedó con el pase a octavos tras firmar un empate 2-2 en el Parque de los Príncipes contra el Mónaco. Los de Luis Enrique había ganado 3-2 en la ida y el PSG estará en la siguiente ronda. El Galatasaray fue el último en clasificar a octavos. Tuvo que ir hasta la prórroga para ganarle la serie a la Juventus, que había empatado el global 5-5, pero en los tiempos extras el equipo turco marcó dos goles y quedó 5-7 arriba en el marcador.

¿Cuándo es el sorteo de octavos de Champions League?

Los 16 equipos que se mantienen en pie en la máxima competición continental están a punto de conocer qué escollos tendrán que superar para aspirar al título. La Casa del Fútbol Europeo en Nyon (Suiza) acoge, este viernes 27 de febrero, el sorteo de octavos de final, cuartos de final y semifinales de la Champions League 2025/2026. El sorteo de los octavos de final de la Champions League comenzará a las 5.00 AM, hora de Honduras (12:00 horas de España). El evento se podrá ver a través de ESPN y en los canales oficiales de la UEFA (UEFA.com, UEFA.tv y app). En online vía Disney Plus.

Formato del sorteo de octavos de Champions League

Los ocho equipos que han quedado en las ocho primeras plazas de la clasificación una vez concluida la fase de liga son cabezas de serie en el sorteo, y jugarán la vuelta de octavos de final en su estadio. A diferencia del sorteo de la fase liga, que fue electrónico, el de las eliminatorias de octavos es manual. Se extraen bolas de las diferentes urnas. Del sorteo del playoff salieron cuatro parejas de cabezas de serie, cada una unida a dos eliminatorias previas a octavos. Ahora, en el sorteo del viernes, las bolas que contienen los nombres de cada par de equipos clasificados se colocan en los cuatro recipientes correspondientes según la clasificación en la fase liga. El sorteo asignará el lado del cuadro para todos los equipos clasificados. Como informan desde la UEFA, el sorteo comenzará con los equipos clasificados 7/8 y terminará con los equipos clasificados 1/2. Este es el procedimiento: En primer lugar, se extrae una bola del recipiente que contiene los dos equipos clasificados correspondientes (empezando por los equipos 7 y 8) y se abre para mostrar el equipo. El primer equipo extraído de este recipiente se coloca en su lugar reservado en el lado plateado del cuadro. A continuación, se extrae y se muestra el otro equipo clasificado del emparejamiento, que se asigna al lugar reservado correspondiente en el lado azul del cuadro. El mismo procedimiento se realiza con los demás equipos clasificados.

Cruces de la fase final de la Champions League

Ya es posible conocer las posiciones de los posibles rivales de cada equipo, ya que éstas quedaron establecidas en el sorteo de los play-offs eliminatorios. De esta manera: Barcelona o Chelsea se enfrentarán al Newcastle o al PSG. Liverpool o Tottenham Hotspur se medirán al Atlético de Madrid o al Galatasaray. Sporting Lisboa o Manchester City jugarán contra el Bodo/Glimt o contra el Real Madrid. Arsenal o Bayern Múnich jugarán contra el Bayer Leverkusen o el Atalanta. Respecto a las fechas, los partidos de ida de los octavos de final de la Champions League se disputarán los días 7 y 8 de abril, mientras que los de la vuelta se jugarán el 14 y 15 de abril de 2026.

¿Qué más se conocerá en el sorteo de la Champions League?