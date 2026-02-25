Juticalpa vs Motagua EN VIVO hoy Liga Nacional de Honduras

Catacamas, Olancho, Honduras.

En el Motagua todo es alegría y hoy tiene un duro juego de visita ante Juticalpa FC en el estadio Rubén Guifarro de Catacamas, por la octava jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.

Las Águilas Azules llegan con la moral por las nubes luego de su triunfazo el fin de semana en el Clásico capitalino (0-1), dando un golpe al Olimpia y mandándolo hasta la mitad de la tabla de posiciones.

Los motagüenses están en el segundo puesto con 12 puntos y de ganar hoy se pondrá a solo dos unidades del líder Real España, que tiene 17. Oportunidad de oro para el Motagua.

SEGUIR ACÁ EL MINUTO A MINUTO EN VIVO: