Juticalpa vs Motagua EN VIVO hoy Liga Nacional de Honduras

En el Motagua todo es alegría y hoy tiene un duro juego de visita ante Juticalpa FC en el estadio Rubén Guifarro de Catacamas, por la octava jornada del Torneo Clausura 2026 de la Liga Nacional de Honduras.
Las Águilas Azules llegan con la moral por las nubes luego de su triunfazo el fin de semana en el Clásico capitalino (0-1), dando un golpe al Olimpia y mandándolo hasta la mitad de la tabla de posiciones.
Los motagüenses están en el segundo puesto con 12 puntos y de ganar hoy se pondrá a solo dos unidades del líder Real España, que tiene 17. Oportunidad de oro para el Motagua.
SEGUIR ACÁ EL MINUTO A MINUTO EN VIVO:
“Después de ganarle a Olimpia, todo el mundo espera más tres puntos. Hay que hacer frente a esa responsabilidad que tenemos”, dijo el entrenador español del Motagua, Javier López.
Del otro lado, el Juticalpa FC viene arrollado y humillado (4-0) por Platense en Puerto Cortés. El equipo olanchano se vio mal y encajó su tercera derrota en el campeonato.
El Juticalpa FC está sumergido en el noveno escaló de la clasificación con apenas seis puntos, empatado con el CD Choloma.
-- LAS ALINEACIONES TITULARES:
JUTICALPA FC: 1. Denovan Torres, 6. Júnior García, 12. Leonel Casildo, 24. Fabricio Silva, 28. Axel Gómez, 10. Marcelo Canales, 16. Yervis Gutiérrez, 20. Roger González, 3. Yair Medrano, 9. Josué Villafranca y 34. Diego Ledesma.
Entrenador: Humberto Rivera.
MOTAGUA: 22. Luis Ortiz, 35. Cristopher Meléndez, 34. Giancarlo Sacaza, 4. Luis Vega, 17. Clever Portillo, 56. Carlos Palma, 8. Denis Meléndez, 23. Alejandro Reyes, 27. Jefryn Macías, 19. Rodrigo de Olivera y 11. Romario Da Silva.
Entrenador: Javier López.
HORA: 5.15 PM.
TRANSMITE: TVC.
ESTADIO: Rubén Guifarro, Catacamas.
ÁRBITRO: Arlington Escobar.