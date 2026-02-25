En Honduras se pierde una vida cada cuatro horas por accidentes de tránsito

San Pedro Sula, Honduras.

El informe preliminar correspondiente a enero-junio de 2025 revela que en ese período se registraron 921 muertes por eventos de tránsito en el país, lo que confirma que la siniestralidad vial continúa siendo una de las principales causas de muerte externa.

En Honduras, la violencia vial sigue cobrando vidas a un ritmo alarmante, cada cuatro horas una persona pierde la vida en un accidente de tránsito, según datos del Observatorio Nacional de la Violencia (ONV) de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras (Unah).

Las estadísticas evidencian que los motociclistas siguen siendo el grupo más afectado. El 42% de las víctimas eran conductores de motocicleta, consolidándose como el sector más vulnerable en las carreteras hondureñas.

Los peatones también enfrentan alto riesgo, el 24.6 % de los fallecidos correspondió a personas que se desplazaban a pie, mientras que el 11% eran conductores de vehículo. En cuanto a la dinámica de los accidentes, el 40.2 % de los casos se produjo por colisión con objeto móvil, el 24.5% por atropello y el 12.9% por despiste.

Autoridades de la Unah informaron que el análisis por sexo refleja una marcada diferencia, de las 921 víctimas, 803 eran hombres y 118 mujeres, lo que muestra que los varones concentran la mayoría de las muertes viales. Por edad, los jóvenes entre 18 y 29 años y los adultos de 30 a 59 años representan los grupos con mayor número de fallecimientos, impactando directamente a la población en edad productiva.

Las autoridades policiales atribuyen la mayoría de los hechos al factor humano, principalmente por imprudencia, exceso de velocidad y desobediencia a la señalización vial, conductas que siguen repitiéndose en las vías del país.

A nivel internacional, el Plan Mundial para el Segundo Decenio de Acción para la Seguridad Vial 2021-2030 promueve medidas para reducir en al menos 50 % las muertes por tránsito, incluyendo límites de velocidad de 30 kilómetros por hora en zonas urbanas.

En ciudades como San Pedro Sula, la problemática es evidente, las autoridades de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT), reportan que se registran alrededor de 20 accidentes de tránsito diarios, muchos con personas lesionadas.

En lo que va de 2026, la capital industrial ya contabiliza más de 20 personas fallecidas en accidentes viales, lo que mantiene la preocupación entre autoridades y ciudadanía.

Carlos González, jefe regional de la DNVT, señaló que el exceso de velocidad y la imprudencia al volante son las principales causas de los percances en la Capital Industrial, por lo que mantienen operativos las 24 horas.

San Pedro Sula continúa siendo la ciudad con mayor carga vehicular del país. Aunque no existe una cifra exacta debido a que muchos propietarios registran sus vehículos en otros municipios para reducir costos de tasas municipales, se estima que más de 700 mil automotores están inscritos oficialmente.