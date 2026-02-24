Contreras pide apoyo al Congreso Nacional para obras, educación y salud

San Pedro Sula, Honduras

El alcalde Roberto Contreras pidió apoyo presupuestario para construir obras en la ciudad ante los recursos limitados que tiene la municipalidad.

Contreras viajó con parte de su equipo para reunirse con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; los jefes de bancada y junta directiva del Poder Legislativo, donde realizó una presentación de los proyectos que realiza en la capital industrial y los que la ciudad necesita.

El alcalde realizó una exposición y sugirió cómo se podrían potenciar proyectos de infraestructura, salud y educación con apoyo del Gobierno de Nasry Asfura y del Poder Legislativo, y que en este momento se desarrollan con fondos municipales.

“Durante cuatro años la capital del país recibió 1.400 millones de lempiras por parte del Gobierno central; nosotros no recibimos ese apoyo; es por eso que venimos a solicitarlo. San Pedro Sula es un minigobierno”, explicó.

Contreras, quien gobierna la ciudad en su segundo periodo, reveló que la deuda de la ciudad es de 3,000 millones de lempiras, de los cuales la alcaldía abonó 1,587 millones y, de estos, L1,100 millones fueron directamente a intereses y el resto fue abonado a capital.

No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse

“No hemos solicitado un centavo prestado y hemos podido honrar todas estas deudas”, enfatizó el alcalde.