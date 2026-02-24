Contreras pide apoyo al Congreso Nacional para obras, educación y salud

El alcalde Roberto Contreras pidió apoyo presupuestario para construir obras en la ciudad ante los recursos limitados que tiene la municipalidad.
Contreras viajó con parte de su equipo para reunirse con el presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano; los jefes de bancada y junta directiva del Poder Legislativo, donde realizó una presentación de los proyectos que realiza en la capital industrial y los que la ciudad necesita.
El alcalde realizó una exposición y sugirió cómo se podrían potenciar proyectos de infraestructura, salud y educación con apoyo del Gobierno de Nasry Asfura y del Poder Legislativo, y que en este momento se desarrollan con fondos municipales.
“Durante cuatro años la capital del país recibió 1.400 millones de lempiras por parte del Gobierno central; nosotros no recibimos ese apoyo; es por eso que venimos a solicitarlo. San Pedro Sula es un minigobierno”, explicó.
Contreras, quien gobierna la ciudad en su segundo periodo, reveló que la deuda de la ciudad es de 3,000 millones de lempiras, de los cuales la alcaldía abonó 1,587 millones y, de estos, L1,100 millones fueron directamente a intereses y el resto fue abonado a capital.
“No hemos solicitado un centavo prestado y hemos podido honrar todas estas deudas”, enfatizó el alcalde.
Expuso sus logros con fondos propios
El edil explicó que con fondos municipales se logró abrir el policlínico quirúrgico en el macrodistrito de Las Palmas con una inversión total de 91 millones de lempiras.
“En cuatro años tenemos un millón 400.000 atenciones, incluyendo sus medicamentos, y 224 cirugías realizadas; es salud pública y lo público debe ser mejor que lo privado”, dijo.
En su exposición solicitó apoyo en la reconstrucción de escuelas, del libramiento de la ciudad, soluciones viales para el bulevar del sur.
Destacó la apertura del presidente del Congreso Nacional, Tomás Zambrano, en recibirlo y escuchar la problemática de San Pedro Sula y cuáles son los proyectos que pueden apoyar desde el Congreso Nacional y el gobierno de la República.