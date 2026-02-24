LAFC vs Real España, EN VIVO: hora y dónde ver el juego de vuelta en Copa

El Real España de Jeaustin Campos visita este martes 2 de febrero el BMO Stadium para medirse en el segundo pulso ante Los Ángeles FC en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. La Máquina fue vapuleada en la ida por 1-6, en una serie que prácticamente está cerrada.
La ida disputada en San Pedro Sula dejó un exhibición total por parte del cuadro angelino. Liderados por el surcoreano Heung-min Son y el franco-gabonés Denis Bouanga, le endosaron a los aurinegros una escandalosa goleada (1-6), una que le permite tener casi en su bolsillo el pase a los octavos de final.
“Sí, la primera cosa es que para nosotros no se terminó aquí. No nos calificamos en Honduras. Nadie está calificado para la próxima fase, por eso yo creo que hoy el mensaje fue muy simple, fue que no terminó. Está 0-0 para nosotros, y nosotros queremos ganar el partido”, advirtió Marc do Santos, entrenador del LAFC.
Con ese marcador global, la “Máquina” está obligada a ganar por al menos cinco goles de diferencia para igualar la eliminatoria y forzar tiempos extras.
Y si quiere avanzar directo en tiempo reglamentario, debe ganar por seis goles para avanzar de forma directa, una misión que roza lo épico ante un rival que ha demostrado jerarquía y contundencia.
Real España se aferra a un milagro y este martes visitará el complicado BMO Stadium, mismo escenario en donde fue goleado el Inter Miami de Lionel Messi por 3-0 en su estreno en la nueva temporada de la MLS.
"Nuestra meta como equipo es repetir los 60 o 70 minutos del juego anterior, donde competimos. El equipo se repuso futbolísticamente hablando y es lo que nosotros vamos a hacer, estamos seguros. Tuvimos esa capacidad de respuesta, con este marcador prácticamente está definido. Como proyecto queremos seguir evolucionando en las competencias", dijo Jeaustin Campos en conferencia de prensa.
Hora y dónde ver a LAFC vs Real España
El partido en el BMO Field de la ciudad angelina comenzará a las 9 de la noche, hora de Honduras, será transmitido por ESPN. El vencedor de esta eliminatoria se medirá en los octavos de final a la Liga Deportiva Alajuelense de Costa Rica.