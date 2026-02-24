LAFC vs Real España, EN VIVO: hora y dónde ver el juego de vuelta en Copa

Los Ángeles, Estados Unidos.

El Real España de Jeaustin Campos visita este martes 2 de febrero el BMO Stadium para medirse en el segundo pulso ante Los Ángeles FC en la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf. La Máquina fue vapuleada en la ida por 1-6, en una serie que prácticamente está cerrada.

La ida disputada en San Pedro Sula dejó un exhibición total por parte del cuadro angelino. Liderados por el surcoreano Heung-min Son y el franco-gabonés Denis Bouanga, le endosaron a los aurinegros una escandalosa goleada (1-6), una que le permite tener casi en su bolsillo el pase a los octavos de final.

“Sí, la primera cosa es que para nosotros no se terminó aquí. No nos calificamos en Honduras. Nadie está calificado para la próxima fase, por eso yo creo que hoy el mensaje fue muy simple, fue que no terminó. Está 0-0 para nosotros, y nosotros queremos ganar el partido”, advirtió Marc do Santos, entrenador del LAFC.