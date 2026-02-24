Diputado Mario Portillo acusa a Gerardo Torres de dividir a Libre

TEGUCIGALPA, HONDURAS

Portillo manifestó que dentro del partido existe coincidencia en la necesidad de fortalecer la organización política y trabajar de cerca con las bases; sin embargo, cuestionó recientes publicaciones en redes sociales realizadas por el exfuncionario , calificándolas como ofensivas y perjudiciales para la unidad interna.

El diputado del partido Libertad y Refundación (Libre), Mario Portillo, lanzó fuertes críticas contra el exvicecanciller Gerardo Torres, a quien señaló por su desempeño durante el gobierno de la expresidenta Xiomara Castro y por, según afirmó, provocar divisiones dentro de la entidad política, ahora en la oposición .

El congresista sostuvo que Torres “nunca estuvo a la altura del cargo” que ocupó durante la administración de la exmandataria Castro y aseguró que sus intervenciones públicas resultaron dañinas durante el pasado gobierno.

Además, afirmó que las opiniones del exvicecanciller solo alimentan la narrativa de supuestas divisiones dentro del partido.

“El llamado es a este tipo de exfuncionarios para que antes de emitir opiniones en redes sociales reflexionen, porque hay sectores que buscan hacer creer que existe ruptura interna, y con ese tipo de mensajes solo se fortalece esa percepción”, expresó el parlamentario.

Portillo también remarcó que quienes actualmente representan al partido ante la población hondureña son los diputados, por lo que consideró necesario hacer un llamado de atención a exfuncionarios para que, según dijo, “se controlen y se sumen al trabajo territorial que nunca realizaron”.

El legislador añadió que existe una diferencia entre ocupar un cargo público designado y realizar trabajo político en comunidades, municipios y aldeas, señalando que los diputados mantienen contacto directo con líderes locales y estructuras partidarias.

Finalmente, el diputado instó a la militancia y dirigentes de Libre a evitar declaraciones que generen confrontación interna y reiteró que el objetivo debe ser preservar la unidad del partido y evitar mensajes que fomenten divisiones dentro de Libre.