"El Jeffrey Epstein hondureño", así califica Gerardo Torres a Salvador Nasralla

Tegucigalpa

El vicecanciller de Honduras, Gerardo Torres, publicó el pasado miércoles en su cuenta de X un video del candidato presidencial del Partido Liberal, Salvador Nasralla, junto a una menor a la que le censuró el rostro.

La publicación ha generado la incomodidad de los liberales, pues Torres le agrega la siguiente descripción: “El Jeffrey Epstein hondureño. Deberían investigarlo en profundidad, toda una vida, enriqueciéndose con la instrumentalización del cuerpo de las mujeres, en la mayoría de los casos menores de edad. Es tiempo de decirle basta”.

En el video se observa a Nasralla junto a una niña, mientras alguien dice: “Esperamos que sea nuestro presidente, que cambie las cosas”. Luego, Nasralla le pregunta a la niña cómo se llama él, a lo que ella responde: “Salvador”.

Jeffrey Epstein fue un empresario y financista estadounidense (1953–2019) conocido principalmente por su enorme fortuna y, sobre todo, por haber sido condenado y posteriormente acusado de operar una red de tráfico sexual de menores de edad vinculada a figuras poderosas del mundo político, económico y del espectáculo.