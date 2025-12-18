Cossette López: "El CNE se encuentra listo desde el domingo para los escrutinios"

A través de su cuenta en X, López reiteró que los retrasos registrados no obedecen a fallas logísticas, sino a una crisis inducida por sectores que han impedido la instalación de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR)

  • Cossette López: El CNE se encuentra listo desde el domingo para los escrutinios
Tegucigalpa, Honduras.

Cossette López, consejera del Consejo Nacional Electoral de Honduras (CNE), afirmó este jueves que el ente electoral se encuentra preparado desde el domingo para desarrollar los escrutinios especiales.

A través de su cuenta en X, López reiteró que los retrasos registrados no obedecen a fallas logísticas, sino a una crisis inducida por sectores que han impedido la instalación de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento (JEVR).

Explicó que el pleno del órgano electoral aprobó recientemente la sustitución de miembros del Partido Liberal de Honduras (PLH) que integrarían dichas juntas, cuyas credenciales ya se encuentran en proceso de emisión.

Cossette López: "Solo falta que le metan fuego al CNE"

Detalló que con esta decisión queda cancelado el mismo número de acreditaciones previamente otorgadas, como parte del proceso para normalizar el funcionamiento de las JEVR y garantizar el desarrollo del escrutinio conforme a la ley.

La funcionaria señaló que la negativa de algunos representantes a integrar las juntas, sumada a episodios de violencia ocurridos en el Centro Logístico Electoral (CLE), obligó al CNE a restringir el ingreso a estas instalaciones desde la mañana del ayer, medida que se mantendrá vigente hasta que se completen las sustituciones aprobadas.

"Ingresarán quienes estando acreditados, pasen a una mesa destinada a una junta a hacer su trabajo. Quienes no integren, deberán retirarse del CNE", expresó López.

La consejera presidenta indicó que el plan operativo contempla la instalación de al menos 150 JEVR, cada una integrada por un mínimo de tres personas, trabajando en jornadas de 12 horas distribuidas en dos turnos diarios.

Asimismo, aseguró que los miembros de las JEVR no son empleados del CNE, sino representantes de los partidos políticos, por lo que no existe una relación laboral o de subordinación con el órgano electoral.

Cossette López atribuye a partidos políticos retraso de resultados

No obstante, López subrayó que estos representantes sí están obligados a cumplir deberes específicos y protocolos de conducta para permanecer en las instalaciones del CNE y participar en el proceso de verificación.

Finalmente, hizo un llamado a los partidos políticos para que instruyan adecuadamente a sus delegados sobre sus responsabilidades, con el fin de evitar nuevos incidentes y permitir que el escrutinio especial se lleve a cabo con normalidad y transparencia.

Te gustó este artículo, compártelo
Redacción La Prensa
Redacción La Prensa
redaccion@laprensa.hn

LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

Ver más