Cossette López atribuye a partidos políticos responsabilidad en retraso de resultados

Tegucigalpa

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmó que más del 80 % de los datos publicados sobre las elecciones generales provienen de votos y resultados procesados directamente por las Juntas Receptoras de Votos el pasado 30 de noviembre, desmarcando al órgano electoral de cualquier intervención en la elaboración de actas.

A través de un mensaje difundido en X, la consejera explicó que el CNE “mantiene la infraestructura para la divulgación” de los resultados por medio de la empresa contratada conforme a la ley, pero subrayó que el organismo electoral no interviene “nunca, en ninguna etapa” en la elaboración de las actas.

En relación con el actual proceso de revisión, la consejera señaló que las actas que presentan inconsistencias deben someterse a un escrutinio especial, cuyo objetivo es la elaboración de nuevas actas que cumplan con las validaciones legales correspondientes.

Este procedimiento, aclaró, depende directamente de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, integradas por representantes de los partidos políticos.