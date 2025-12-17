Cossette López atribuye a partidos políticos responsabilidad en retraso de resultados

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, afirmó que más del 80 % de los datos publicados sobre las elecciones generales provienen de votos y resultados procesados directamente por las Juntas Receptoras de Votos el pasado 30 de noviembre, desmarcando al órgano electoral de cualquier intervención en la elaboración de actas.
A través de un mensaje difundido en X, la consejera explicó que el CNE “mantiene la infraestructura para la divulgación” de los resultados por medio de la empresa contratada conforme a la ley, pero subrayó que el organismo electoral no interviene “nunca, en ninguna etapa” en la elaboración de las actas.
En relación con el actual proceso de revisión, la consejera señaló que las actas que presentan inconsistencias deben someterse a un escrutinio especial, cuyo objetivo es la elaboración de nuevas actas que cumplan con las validaciones legales correspondientes.
Este procedimiento, aclaró, depende directamente de las Juntas Especiales de Verificación y Recuento, integradas por representantes de los partidos políticos.
En ese contexto, López indicó que, aunque el CNE asume una “responsabilidad fundamental” en el montaje y provisión de la infraestructura necesaria, la mayor cuota de responsabilidad sobre la posibilidad de declarar resultados oficiales dentro del plazo legal recae en los partidos políticos, a través de sus representantes acreditados.
Asimismo, precisó que la única intervención directa del CNE en el procesamiento de resultados se limita al Proceso de Contingencia 2 y a la verificación visual de las actas, acciones que se realizan en presencia de delegados de los partidos políticos.
Finalmente, la consejera advirtió que los partidos deben sustituir a sus miembros e integrarse a las juntas correspondientes, o de lo contrario el CNE procederá a integrarlas “de otra manera, conforme a la ley”, con el fin de garantizar la continuidad del proceso electoral.
Resultados preliminares
Según los resultados preliminares del CNE, Nasry ‘Tito’ Asfura, candidato presidencial del conservador Partido Nacional, a quien apoya el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, encabeza la votación con el 40,54 % de los sufragios.
Le sigue Salvador Nasralla, del Partido Liberal, también conservador, con el 39,19 %, mientras que la candidata del Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda), Rixi Moncada, está relegada en el tercer lugar con el 19,29 % de los votos, con el 99,80 % de las actas electorales escrutadas. EFE