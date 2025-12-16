Ana Paola Hall denuncia restricciones a funcionarios del CNE en proceso de escrutinio especial

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció este martes que funcionarios del ente electoral han sido impedidos de ingresar al Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se desarrollan los escrutinios especiales.
Según explicó Hall, los obstáculos han sido impuestos por miembros de Juntas Especiales propuestos por partidos políticos, quienes no son empleados del CNE y que, pese a haber ingresado al Infop con el objetivo de participar en los escrutinios públicos, han restringido el acceso al personal institucional.
De acuerdo con la consejera, estos miembros exigieron identificaciones a los funcionarios del CNE y les manifestaron que “se deben a los partidos políticos”, imponiéndose además por contar con una ventaja numérica considerable dentro del recinto.
Hall calificó la situación como una grave afectación a la institucionalidad, al señalar que tanto ella como otras autoridades se encuentran limitadas en el ejercicio de sus funciones y que el personal acreditado para realizar el escrutinio especial se ha negado a cumplir con su labor.
“¿Habrá una mejor descripción de un secuestro a la institucionalidad?”, cuestionó la consejera, al tiempo que lamentó que los hechos ocurran “a la vista y paciencia de todos”, sin que se adopten medidas inmediatas.
Asimismo, Hall exigió explicaciones sobre la ausencia de investigaciones y cuestionó el silencio de las autoridades responsables del orden público y de la seguridad del proceso electoral, al considerar que no se está informando con transparencia sobre lo que realmente ocurre.
La funcionaria advirtió que lo que está en juego es el proceso electoral y el futuro democrático del país, el cual —según expresó— estaría siendo afectado por un reducido grupo de personas.
Finalmente, Ana Paola Hall manifestó su confianza en que la comunidad internacional se mantenga atenta a los acontecimientos y que los hechos sean debidamente documentados, al tiempo que hizo un llamado a la reflexión y advirtió que “la historia juzgará y será implacable”.