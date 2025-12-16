Ana Paola Hall denuncia restricciones a funcionarios del CNE en proceso de escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, denunció este martes que funcionarios del ente electoral han sido impedidos de ingresar al Centro Logístico Electoral (CLE), ubicado en las instalaciones del Instituto Nacional de Formación Profesional (Infop), donde se desarrollan los escrutinios especiales. Según explicó Hall, los obstáculos han sido impuestos por miembros de Juntas Especiales propuestos por partidos políticos, quienes no son empleados del CNE y que, pese a haber ingresado al Infop con el objetivo de participar en los escrutinios públicos, han restringido el acceso al personal institucional.

De acuerdo con la consejera, estos miembros exigieron identificaciones a los funcionarios del CNE y les manifestaron que “se deben a los partidos políticos”, imponiéndose además por contar con una ventaja numérica considerable dentro del recinto. Hall calificó la situación como una grave afectación a la institucionalidad, al señalar que tanto ella como otras autoridades se encuentran limitadas en el ejercicio de sus funciones y que el personal acreditado para realizar el escrutinio especial se ha negado a cumplir con su labor.