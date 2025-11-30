Honduras contiene el aliento tras el cierre de las urnas. El Consejo Nacional Electoral (CNE) ha puesto en marcha la maquinaria para la Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP).La nación espera conocer el nombre del ganador de la contienda presidencial, que se libra en una reñida batalla por la mayoría simple. El pulso final se concentra entre la candidata oficialista Rixi Moncada, el nacionalista Nasry Asfura, y el liberal Salvador Nasralla.La publicación de las primeras tendencias oficiales que definirán el futuro político del país es inminente.