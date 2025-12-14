Ana Hall desmiente a Marlon Ochoa: "Desinforman y atacan a dos mujeres que somos autoridades"

Tegucigalpa, Honduras

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, respondió este domingo a los señalamientos del consejero Marlon Ochoa, al rechazar lo que calificó como la difusión de “verdades a medias” relacionadas con el inicio del escrutinio especial, una etapa clave del proceso postelectoral.

A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, Hall aclaró que el pleno del CNE acordó iniciar de oficio el escrutinio especial con 1,081 maletas electorales del nivel electivo presidencial, sin que ello signifique que serán las únicas que serán revisadas en esta fase.

“Nadie dijo que serían las únicas que irían a escrutinio especial en ese nivel electivo”, enfatizó la titular del órgano electoral, en respuesta a interpretaciones que han circulado en el debate público.

Hall explicó además que el CNE aún no ha conocido ni analizado las solicitudes formales de escrutinio especial presentadas por los distintos actores políticos, cuyo plazo de entrega vence este viernes, conforme a lo establecido en la normativa electoral.

Asimismo, señaló que tampoco se han evaluado las impugnaciones ya interpuestas, las cuales deben ser revisadas siguiendo los procedimientos y plazos que establece la Ley Electoral.

En su mensaje, la presidenta del CNE cuestionó las interpretaciones parciales que, a su criterio, contribuyen a retrasar el proceso y a generar confusión entre la ciudadanía.