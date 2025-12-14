Ana Hall desmiente a Marlon Ochoa: "Desinforman y atacan a dos mujeres que somos autoridades"

La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE), Ana Paola Hall, respondió este domingo a los señalamientos del consejero Marlon Ochoa, al rechazar lo que calificó como la difusión de “verdades a medias” relacionadas con el inicio del escrutinio especial, una etapa clave del proceso postelectoral.
A través de un pronunciamiento en su cuenta de X, Hall aclaró que el pleno del CNE acordó iniciar de oficio el escrutinio especial con 1,081 maletas electorales del nivel electivo presidencial, sin que ello signifique que serán las únicas que serán revisadas en esta fase.
“Nadie dijo que serían las únicas que irían a escrutinio especial en ese nivel electivo”, enfatizó la titular del órgano electoral, en respuesta a interpretaciones que han circulado en el debate público.
Hall explicó además que el CNE aún no ha conocido ni analizado las solicitudes formales de escrutinio especial presentadas por los distintos actores políticos, cuyo plazo de entrega vence este viernes, conforme a lo establecido en la normativa electoral.
Asimismo, señaló que tampoco se han evaluado las impugnaciones ya interpuestas, las cuales deben ser revisadas siguiendo los procedimientos y plazos que establece la Ley Electoral.
En su mensaje, la presidenta del CNE cuestionó las interpretaciones parciales que, a su criterio, contribuyen a retrasar el proceso y a generar confusión entre la ciudadanía.
“Verdades a medias = mentir”, escribió, al referirse a la narrativa que se ha instalado en torno al alcance del escrutinio especial.
Hall también denunció ataques dirigidos contra ella y la consejera Cossette López, advirtiendo sobre el impacto institucional que puede generar este clima de confrontación en un momento sensible para el país.
“Sería mejor preguntarse por qué dicen verdades a medias, demoran el proceso, desinforman y atacan a dos mujeres que somos autoridades electorales, sabiendo lo que esto implica para el país”, expresó.
La funcionaria hizo un llamado implícito a la responsabilidad pública y recordó que el proceso electoral hondureño se encuentra bajo la observación de instancias nacionales e internacionales.
“¿Es que acaso no se dan cuenta que el mundo los está viendo y que la historia pondrá a cada uno en su lugar?”, agregó en su publicación.
El pronunciamiento de Hall surge como respuesta a una publicación previa del consejero Marlon Ochoa, quien afirmó que el pleno del CNE había decidido enviar únicamente 1,081 maletas del nivel presidencial a escrutinio especial, sugiriendo que esa cifra representaba el total de actas a revisar en esta etapa.
Según Hall, dicha interpretación no se ajusta a lo acordado por el pleno, ya que el análisis integral de solicitudes e impugnaciones aún está pendiente y debe desarrollarse conforme a los plazos y procedimientos establecidos en la Ley Electoral.