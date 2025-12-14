Reanudan conteo de resultados en el CNE en medio de escrutinio especial

Tegucigalpa, Honduras

Después de casi una semana sin variaciones visibles, el Sistema de Transmisión de Resultados Electorales Preliminares (TREP) volvió a registrar movimiento este domingo, en el marco del escrutinio especial que realiza el Consejo Nacional Electoral (CNE). La actualización se produjo tras la reanudación del conteo de actas que no habían sido transmitidas o que presentaban inconsistencias, según informaron fuentes vinculadas al proceso electoral.

Tras realizar el proceso de transmisión de actas del 99.80%, con 19,119 actas transmitidas de un total de 19,167, los resultados preliminares indican que Nasry Juan Asfura Zablah suma 1,304,934 votos, mientras que Salvador Alejandro César Nasralla Salum alcanza 1,261,783 sufragios. Según el informe del CNE, 16,330 actas han sido validadas como correctas y 2,792 continúan en revisión por presentar inconsistencias.

El avance del Trep ocurre en un ambiente marcado por la expectativa y la tensión política de la oficialización de los resultados, mientras continúa el análisis de actas sujetas a revisión especial por parte de las autoridades electorales. El CNE ha reiterado que estos resultados aún no son definitivos y que el proceso de verificación busca garantizar la transparencia y legalidad del conteo, conforme a lo establecido en la normativa electoral. Diversos sectores políticos y ciudadanos se mantienen atentos al desarrollo del escrutinio, a la espera de que se concluya la revisión de las actas pendientes y se esclarezca el panorama electoral.

