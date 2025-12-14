Gabriela Castellanos advierte que obstaculizar declaratoria conlleva responsabilidad penal

TEGUCIGALPA

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó que el escrutinio especial es un mandato constitucional indispensable para la conclusión del proceso electoral en Honduras.

"El desarrollo del escrutinio especial es un imperativo para la conclusión del proceso electoral como lo manda la Constitución de la República", expresó.

Castellanos subrayó que esta etapa resulta clave para garantizar que los resultados oficiales reflejen fielmente la voluntad popular expresada por la ciudadanía en las urnas.