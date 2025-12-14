Gabriela Castellanos advierte que obstaculizar declaratoria conlleva responsabilidad penal

La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, afirmó que el escrutinio especial es un mandato constitucional indispensable para la conclusión del proceso electoral en Honduras.
"El desarrollo del escrutinio especial es un imperativo para la conclusión del proceso electoral como lo manda la Constitución de la República", expresó.
Castellanos subrayó que esta etapa resulta clave para garantizar que los resultados oficiales reflejen fielmente la voluntad popular expresada por la ciudadanía en las urnas.
Asimismo, señaló que los partidos políticos que participan en el proceso deben enmarcar todas sus decisiones dentro de los límites que establece la ley electoral vigente.
La titular del CNA informó que el organismo se hará presente durante el escrutinio especial como parte del monitoreo ciudadano, con el objetivo de observar y velar por la transparencia del proceso.
En ese sentido, advirtió que cualquier acción u obstáculo que ponga en riesgo la declaratoria oficial de resultados supone responsabilidad penal y atenta contra la democracia.
Finalmente, Castellanos aseguró que el CNA denunciará ante las instancias correspondientes cualquier intento de obstaculizar el cierre del proceso electoral conforme a la ley.