Cossette López defiende escrutinio especial y rechaza presiones al CNE

TEGUCIGALPA

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, defendió este domingo el proceso electoral y aseguró que el organismo está obligado a agotar todas las etapas establecidas por la ley, a pocas horas de que inicie el escrutinio especial de las elecciones generales. López advirtió que la desinformación y la manipulación están generando agitación social innecesaria y dañan el civismo con el que, afirmó, el pueblo hondureño acudió a votar el pasado 30 de noviembre.

“La agitación social que se pretende provocar desde la desinformación solo contribuye a dañar el resultado del civismo”, señaló. La consejera informó que el CNE ya comenzó a emitir los acuerdos correspondientes para los escrutinios especiales y que estos continuarán conforme a los procedimientos y recursos que la ley permite. En ese sentido, subrayó que el proceso debe cumplirse sin presiones externas. López describió que "toda la elección ha sido una guerra, pero que continúan luchando", al tiempo que reconoció que han existido fallas, aunque aclaró que estas no responden únicamente a decisiones del CNE. “Es el resultado de la suma de todas las responsabilidades y voluntades, unas en contra y otras a favor”, expresó. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.