Cossette López defiende escrutinio especial y rechaza presiones al CNE

La consejera del Consejo Nacional Electoral (CNE), Cossette López, defendió este domingo el proceso electoral y aseguró que el organismo está obligado a agotar todas las etapas establecidas por la ley, a pocas horas de que inicie el escrutinio especial de las elecciones generales.
López advirtió que la desinformación y la manipulación están generando agitación social innecesaria y dañan el civismo con el que, afirmó, el pueblo hondureño acudió a votar el pasado 30 de noviembre.
“La agitación social que se pretende provocar desde la desinformación solo contribuye a dañar el resultado del civismo”, señaló.
La consejera informó que el CNE ya comenzó a emitir los acuerdos correspondientes para los escrutinios especiales y que estos continuarán conforme a los procedimientos y recursos que la ley permite. En ese sentido, subrayó que el proceso debe cumplirse sin presiones externas.
López describió que "toda la elección ha sido una guerra, pero que continúan luchando", al tiempo que reconoció que han existido fallas, aunque aclaró que estas no responden únicamente a decisiones del CNE. “Es el resultado de la suma de todas las responsabilidades y voluntades, unas en contra y otras a favor”, expresó.
Asimismo, cuestionó a los actores políticos que solo aceptan los resultados cuando les son favorables y advirtió sobre el daño que generan los ataques al órgano electoral.
"¿Y si el resultado cambia en las siguientes etapas y les favorece? ¿Qué harán con los destrozos que han hecho? O de repente ¿Todo será bueno y aceptado? No es posible que sean tan inconsecuentes, faltos de objetividad y que el proceso solo les resulte aceptable, cuando les favorece", manifestó.
López denunció la difusión de publicaciones falsas destinadas a sembrar caos y desconfianza, así como presiones políticas para obligar al CNE a actuar fuera del marco legal. “Quieren obligarnos a que rompamos la ley bajo coacciones ilícitas y presiones políticas. No lo haré”, enfatizó.
La consejera también advirtió que entorpecer el trabajo del CNE constituye un ilícito y forma parte de un intento por boicotear la declaratoria oficial de resultados y forzar escenarios ajenos a la institucionalidad.
López fue enfática al señalar que el ente electoral no puede alterar la voluntad popular expresada en las urnas. “El CNE no puede otorgar lo que el pueblo no otorgó en las urnas”, concluyó.