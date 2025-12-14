Policía reporta miles de capturas y decomisos con Plan Alcázar

San Pedro Sula, Cortés.

La Policía Nacional presentó los resultados más recientes del Plan Alcázar, ejecutado en los municipios de mayor incidencia del país.

Durante el periodo evaluado, la institución reportó 1,527 personas detenidas por delitos, 4,298 detenidas por faltas y 376 capturadas mediante órdenes judiciales, de caso comunes y de alto impacto.

A esto se suma la recuperación de 130 vehículos y el decomiso de 268 vehículos, medidas orientadas a limitar la movilidad operativa de grupos criminales.

En materia de aseguramientos, se decomisaron 602 armas de fuego, 2,531 armas blancas y 10,369 licencias, reforzando el control sobre la portación y reduciendo la circulación de armamento utilizado para cometer delitos.

También se incautaron 330,364 lempiras en efectivo, se desarticularon 68 bandas delictivas y se ejecutaron 137 detenciones por extorsión, además de 203 capturas de miembros de maras, pandillas y crimen organizado.

El combate al tráfico y microtráfico reflejó 842 detenciones, respaldadas por 682 allanamientos para sustentar 243 casos que fueron remitidos al Ministerio Público. En el marco de los controles preventivos, se inspeccionaron 1,660 negocios de venta de bebidas alcohólicas y se decomisaron 16,022 unidades en operativos.

En cuanto a droga incautada, la Policía Nacional reportó un total de 3,691 unidades decomisadas. Dentro de estas acciones están 133,008 plantas de coca, así como cocaína asegurada en kilos y puntas.

También se confiscaron libras y plantaciones de marihuana, junto con piedras, onzas y gramos de crack, afectando de manera directa la producción, procesamiento y distribución de sustancias ilícitas.

El Plan Alcázar surgió este año como respuesta al incremento de delitos de alto impacto (homicidios, extorsión, asaltos, tráfico de drogas y armas), especialmente en corredores urbanos, bulevares, salidas de ciudades y sectores con alta incidencia delictiva. Su objetivo central es disuadir la actividad criminal, detectar estructuras delictivas y recuperar el control territorial.