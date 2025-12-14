Por segunda vez capturan a "Luar", supuesto "traca" de la MS

San Pedro Sula, Cortés.

En las últimas horas, en un operativo de inteligencia bajo el Plan Navidad Segura 2025, agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco), en la colonia La Indiana, sector Lomas del Carmen , Cortés, fue arrestado un presunto miembro de la estructura Mara Salvatrucha.

El sopechoso es alias Luar, quien formaría parte de la MS desde hace cinco años y actualmente se desempeñaba con el rango de "traca", encargado de realizar la venta y distribución de drogas en el sector de influencia.

Las autoridades informaron que alias Luar no es ajeno a los registros policiales, pues fue capturado en junio del 2024 en la colonia Milagro de Dios, Comayagua, por suponerlo responsable del delito de tráfico de drogas.

En el operativo fueron decomisados una bolsa con aproximadamente una libra de marihuana, 11 puntas conteniendo en su interior polvo blanco supuesta cocaína y dos teléfonos celulares.

El detenido y la evidencia incautada fueron puestos a disposición del Ministerio Público para iniciar el proceso legal correspondiente por los delitos de tráfico de drogas.

Miembros de la Dipampco informaron que mantienen activas las operaciones de inteligencia para desmantelar redes de distribución de drogas que financian a las estructuras criminales en el valle de Sula.