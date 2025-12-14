Falta de aval de consejero y trabas operativas retrasan el escrutinio especial en Honduras

Tegucigalpa

El escrutinio especial de más de 2.700 actas con inconsistencias de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre en Honduras aún no comienza por obstáculos administrativos, falta de acreditaciones de partidos y procedimientos tecnológicos pendientes, informó este domingo el Consejo Nacional Electoral (CNE). El ente electoral indicó que el recuento especial estaba previsto para las 07:00 de la mañana, pero su inicio se ha visto retrasado porque Marlon Ochoa, uno de los tres consejeros del CNE en representación del gobernante Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) "no ha dado voto por escrito" para autorizar formalmente el escrutinio. Las consejeras Ana Paola Hall (presidenta) y Cossette López ya otorgaron su aval, precisó el ente en un comunicado, en el que señaló además que el Partido Liberal no acreditó el sábado a su personal ante el ente electoral, lo que también ha generado demoradas adicionales en la conformación de los equipos necesarios para el proceso.

A ello se suma que la empresa responsable del soporte tecnológico notificó la necesidad de "repetir" el procedimiento de triple sellado del software que se utilizará en el escrutinio especial, pese a que ese proceso ya se había realizado la noche del viernes, añadió. El CNE aseguró que se encuentra "listo" para iniciar el escrutinio especial y que permanece a la espera de que los partidos completen las acreditaciones pendientes, la empresa tecnológica concluya los procedimientos requeridos y el consejero Ochoa formalice su voto. El recuento se centrará en las actas con inconsistencias, consideradas clave para definir al presidente electo, en un proceso marcado por una contienda extremadamente cerrada.

Resultados preliminares oficiales