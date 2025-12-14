Tomás Zambrano carga contra Mel Zelaya por declaración en asamblea de Libre

El diputado del Partido Nacional, Tomás Zambrano, atizó contra el expresidente Manuel Zelaya Rosales y la dirigencia del partido Libertad y Refundación (Libre), tras las declaraciones emitidas por el coordinador general en la asamblea extraordinaria realizada el sábado en Siguatepeque.
Zambrano calificó como “tonterías” los planteamientos de Zelaya y lo acusó de atentar contra la democracia, al señalar que Libre pretende desconocer los resultados electorales pese a haber quedado, según afirmó, en tercer lugar en las elecciones del 30 de noviembre.
El parlamentario cuestionó que se asegure que la presidenta Xiomara Castro entregará el poder a la candidata Rixi Moncada.
Asimismo, rechazó la versión de que sin la firma de un consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE) no habría declaratoria oficial de los comicios.
A juicio del diputado nacionalista, ese planteamiento busca impedir la conformación de un nuevo gobierno y perpetuarse en el poder. “Así no habrá nuevo gobierno para quedarse a la brava”, expresó Zambrano en su mensaje.
El parlamentario sostuvo que el pueblo hondureño ya se expresó en las urnas y que la derrota electoral de Libre fue contundente.
“Realmente están quedando locos de la cachimbeada que les pegó el pueblo hondureño”, manifestó Zambrano tras la resolución en la asamblea de Libre.
Zambrano afirmó que más de tres millones de hondureños rechazaron la continuidad de Libre en el poder, al señalar que el mensaje de las elecciones fue claro y directo contra ese partido.
“Honduras cuenta las horas y los minutos para que se vayan todos ustedes, radicales y sectarios que mal gobernaron el país”, expresó el diputado, quien aseguró que Libre no ha sabido asimilar la derrota.
Afirmó que la dirigencia de Libre quedó “guindada” tras los resultados electorales y cuestionó que, pese a la derrota, insistan en desconocer la voluntad popular expresada en las urnas.
La Asamblea General del Partido Libre aprobó el sábado por unanimidad que Marlon Ochoa, consejero del Consejo Nacional Electoral (CNE), no firme la declaratoria oficial de los resultados de las elecciones generales.
La reunión fue presidida por la candidata presidencial Rixi Moncada y el expresidente Manuel Zelaya, coordinador general de Libre, quien consultó directamente a los asistentes si Ochoa debía firmar la resolución oficial de los resultados electorales que emitirá el CNE. La respuesta de la asamblea fue unánime y contundente: “No”.