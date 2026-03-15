Salud insta a embarazadas a vacunarse contra la tos ferina ante aumento de casos

Tegucigalpa, Honduras

Las autoridades sanitarias de Honduras se mantienen en alerta por aumentos de casos de tos ferina, por lo que instan a las embarazadas a vacunarse para proteger a sus bebés desde el vientre. Según datos oficiales, en lo que va de 2026 el país registra 76 casos confirmados de tosferina y nueve muertes infantiles, la última víctima fue un bebé de tres meses, procedente del departamento de Olancho.

De acuerdo a las autoridades de la Secretaría de Salud (Sesal), el lactante no había recibido la primera dosis de la vacuna y su madre tampoco contaba con antecedentes de inmunización durante el embarazo. En ese sentido, personal de enfermería del Hospital Escuela, reiteró el llamado a las mujeres embarazadas para que reciban la vacuna Tdap, que protege contra tos ferina, tétanos y difteria a los menores durante los primeros dos meses de vida, previo a que inicie su esquema de vacunación. Los especialistas explican que las gestantes que se encuentran entre las semanas 27 y 36 de embarazo son las candidatas ideales para recibir esta vacuna, ya que al aplicársela generan anticuerpos que se transfieren al bebé a través de la placenta, brindándole protección durante sus primeros meses de vida.

Posibls riesgos de no vacunarse