Muere Karolay Castillo, embajadora de la cultura garífuna

San Pedro Sula, Honduras

Karolay Castillo , diseñadora garífuna, emprendedora, madre, amiga, hermana y un ser humano excepcional, dijo adiós. Un fulminante infarto le arrebató la vida, dejando luto y dolor entre todas las personas que fueron testigos de su trabajo y trayectoria.

Su verdadero nombre era Yolani Carolina Henriquez Ramos pero, su marca era Karolay Castillo. Su creatividad, talento y amor por la cultura garífuna le valieron reconocimiento nacional e internacional. Prueba de ello fue que la revista neoyorquina My Lifestyle Magazine la nombró diseñadora destacada en 2017.

Cada vez que compartía su historia, Karolay de 42 años, recordaba que desde niña se entretenía elaborando bisutería a su manera con latas desechables o pegando pequeñas hojas a sus orejas para simular aretes.

Sus padres emigraron de sus comunidades costeras para establecerse en la colonia El Hogar, en el sector Rivera Hernández, donde ella nació, creció y desarrolló su talento.

Simultáneamente, Karolay atendía a los pobladores del sector en el dispensario de la colonia Padre Claret, donde era conocida por su calidad humana.

En ese ir y venir entre la creatividad y la solidaridad se reencontró con Iván Castillo, con quien vivió una historia marcada por el esfuerzo, las dificultades, el amor y una fe inquebrantable que, según ambos, siempre fue el principal alciente de su matrimonio.

Estudiaron juntos en un colegio de la Rivera Hernández. Ella era una alumna de excelentes calificaciones y una belleza garífuna que llamaba la atención; sin embargo, destacaban aún más su forma de ser y su vocación de servicio.

Él soñaba con convertirse en futbolista profesional y casarse con Karolay. Con el tiempo confesó que la veía como una mujer inalcanzable y que convertirse en su novio era uno de sus mayores desafíos. El destino los separó cuando Iván fue trasladado a otro colegio.

Ambos culminaron sus estudios por separado. Karolay se graduó de perito mercantil y continuó su formación universitaria. Iván concluyó el bachillerato y comenzó a cumplir uno de sus sueños al jugar en las reservas del Olimpia, en segunda división y en la categoría Sub-17.

Años después, mientras Karolay continuaba sus estudios y trabajaba en el dispensario Padre Claret de Asentamientos Humanos, Iván dejó el fútbol y se embarcó. Durante esos meses en alto mar retomó un oficio que había aprendido desde pequeño: cortar cabello. Así se convirtió en el barbero de la embarcación.

El marino regresó y, en mayo de 2004, mientras caminaba por las calles de su colonia, volvió a verla. Se reencontraron y comenzaron una relación.

Dos años después contrajeron matrimonio y fruto de su amor nació Robert. Debido a sus compromisos laborales en el mar, Iván no pudo estar presente en el nacimiento de su hijo y lo conoció cuando tenía cuatro meses de edad.