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Retiran el cuerpo del agente de Dipampco Nels Makey, caído en enfrentamiento en Corinto

Retiran de la morgue el cuerpo de un agente de Dipampco caído en enfrentamiento en Corinto; será trasladado a Tegucigalpa y luego a su natal Teupasenti

Retiran el cuerpo del agente de Dipampco Nels Makey, caído en enfrentamiento en Corinto

Foto en vida de Nels Makey Eguigure Benavides.
San Pedro Sula, Honduras

Nels Makey Eguigure Benavides, uno de los cinco agentes de la Dirección Policial Anti Maras y Pandillas Contra el Crimen Organizado (Dipampco) que murieron durante un enfrentamiento armado registrado el pasado jueves 21 de mayo en Corinto, Omoa, frontera con Guatemala, fue retirado de la morgue sampedrana tras su plena identificación.

El cuerpo del joven policía permanecía en proceso de reconocimiento debido a la complejidad del procedimiento forense, según se informó.

Una vez completados los trámites correspondientes, sus restos fueron entregados a sus familiares para su traslado.

El féretro fue sometido a los procesos de preparación y sellado, antes de ser trasladado a la sede de Dipampco en Tegucigalpa, donde se le rendirá honores.

Los cinco agentes de DIPAMPCO fueron atacados por integrantes de una estructura criminal, lo que derivó en un enfrentamiento armado. Al verse superados en número, posteriormente fueron privados de libertad y asesinados en una zona montañosa.

De acuerdo con las investigaciones, los policías habían ingresado a allanar una vivienda vinculada a una organización dedicada al narcotráfico, presuntamente dirigida por Heber Noé Argueta Zavala.

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Redacción La Prensa
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LA PRENSA es el decano de los diarios impresos en Honduras y líder en audiencias en las plataformas digitales. Se fundó el 26 de octubre de 1964 en la ciudad de San Pedro Sula.

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