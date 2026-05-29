Reino Unido destaca la solidez de la relación bilateral comercial con Honduras

La embajadora del Reino Unido ante la República de Guatemala y concurrente para Honduras, <bJuliana Correa</b, destacó durante su reciente visita al país la solidez de la relación diplomática y comercial entre ambas naciones.La diplomática señaló que la balanza comercial entre <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/honduras-embajador-hondureno-paz-easter-banquet-londres-GD30664147Honduras y el Reino Unido</a ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años, con resultados favorables para la economía hondureña.Correa y Tim Read, jefe de cooperación internacional del Reino Unido, dialogaron en entrevista con EL HERALDO y LA PRENSA sobre este tema y otros relacionados con cooperación en educación, medio ambiente e infraestructura. A continuación, sus valoraciones.Juliana Correa: balanza comercial creció 26% con relación al 2024<b¿Cuáles han sido los aspectos más importantes de la relación bilateral entre el Reino Unido y Honduras, en los dos últimos años?</bQuisiera empezar por destacar una <a href="https://www.laprensa.hn/economia/honduras-busca-consolidar-comercio-reino-unido-NWLP1440580relación comercial bilateral</a supersólida. Las últimas cifras que tenemos del total del 2025 es un intercambio comercial cercano a los 300 millones de dólares, que es una cifra sin precedente. No habíamos tenido un volumen de comercio tan avanzado y hay aspectos bien interesantes de ese intercambio comercial.Lo primero es que es un crecimiento de más o menos el 26% con relación al 2024, una cifra súper saludable, pero aparte, esa balanza comercial está bastante más a favor de Honduras que de Reino Unido. Significa que Honduras exporta a Reino Unido mucho más de lo que Reino Unido exporta a Honduras, y que son economías supremamente complementarias.En 2025, el comercio total entre <a href="https://www.laprensa.hn/honduras/imposicion-visa-redujo-turismo-ingles-hacia-honduras-EJ29020422Reino Unido y Honduras</a fue de 298.4 millones de dólares, un aumento de 25,6% en comparación con 2024. Las exportaciones a Honduras ascendieron a 50 millones de dólares y las importaciones totales del Reino Unido desde Honduras ascendieron a 248.4 millones de dólares.<b¿Qué beneficios en común tiene esta relación diplomática entre Honduras y el Reino Unido?</bBeneficios, muchos. Creo que en el punto específico de la relación comercial, eso genera empleo en ambas partes. Las empresas en ambas partes pagan impuestos y dinamizan muchísimo el intercambio de conocimiento y de tecnología.Entonces, yo creo que de entrada todo lo que tiene que ver con el intercambio comercial es una relación ganar-ganar; que fortalece muchísimo los lazos entre países y que yo personalmente le creo muchísimo a eso. Lo conocemos un poco como la diplomacia comercial, pero en realidad lo que está detrás de eso son lazos entre personas y entre empresas que se fortalecen con el tiempo. Eso es un aspecto muy importante de la relación bilateral.