Reino Unido destaca la solidez de la relación bilateral comercial con Honduras

La embajadora del Reino Unido ante la República de Guatemala y concurrente para Honduras, Juliana Correa, destacó durante su reciente visita al país la solidez de la relación diplomática y comercial entre ambas naciones. La diplomática señaló que la balanza comercial entre Honduras y el Reino Unido ha mantenido un crecimiento sostenido en los últimos años, con resultados favorables para la economía hondureña. Correa y Tim Read, jefe de cooperación internacional del Reino Unido, dialogaron en entrevista con EL HERALDO y LA PRENSA sobre este tema y otros relacionados con cooperación en educación, medio ambiente e infraestructura. A continuación, sus valoraciones. Juliana Correa: balanza comercial creció 26% con relación al 2024 ¿Cuáles han sido los aspectos más importantes de la relación bilateral entre el Reino Unido y Honduras, en los dos últimos años? Quisiera empezar por destacar una relación comercial bilateral supersólida. Las últimas cifras que tenemos del total del 2025 es un intercambio comercial cercano a los 300 millones de dólares, que es una cifra sin precedente. No habíamos tenido un volumen de comercio tan avanzado y hay aspectos bien interesantes de ese intercambio comercial. Lo primero es que es un crecimiento de más o menos el 26% con relación al 2024, una cifra súper saludable, pero aparte, esa balanza comercial está bastante más a favor de Honduras que de Reino Unido. Significa que Honduras exporta a Reino Unido mucho más de lo que Reino Unido exporta a Honduras, y que son economías supremamente complementarias. En 2025, el comercio total entre Reino Unido y Honduras fue de 298.4 millones de dólares, un aumento de 25,6% en comparación con 2024. Las exportaciones a Honduras ascendieron a 50 millones de dólares y las importaciones totales del Reino Unido desde Honduras ascendieron a 248.4 millones de dólares. ¿Qué beneficios en común tiene esta relación diplomática entre Honduras y el Reino Unido? Beneficios, muchos. Creo que en el punto específico de la relación comercial, eso genera empleo en ambas partes. Las empresas en ambas partes pagan impuestos y dinamizan muchísimo el intercambio de conocimiento y de tecnología. Entonces, yo creo que de entrada todo lo que tiene que ver con el intercambio comercial es una relación ganar-ganar; que fortalece muchísimo los lazos entre países y que yo personalmente le creo muchísimo a eso. Lo conocemos un poco como la diplomacia comercial, pero en realidad lo que está detrás de eso son lazos entre personas y entre empresas que se fortalecen con el tiempo. Eso es un aspecto muy importante de la relación bilateral.

¿Se podría mejorar en algo este vínculo? Si es así, ¿Qué elementos o qué cosas en particular? Destaco el seguir creciendo. La colaboración, el intercambio comercial, porque es una relación con un potencial enorme, como te hablaba. Queremos cada vez más intercambio desde ese punto de vista. Parte de lo que estamos haciendo con la visita especial que tenemos esta semana, es ahondar en temas de infraestructura. Nos interesa mucho acompañar y apoyar a Honduras en el desarrollo de infraestructura y para eso hay un elemento muy importante de nuestra Expert Credit Agency (ECA). ¿Cuál es el comportamiento actual de la balanza comercial entre el Reino Unido y Honduras? En 2025, el comercio total entre Reino Unido y Honduras fue de 298.4 millones de dólares, un aumento de 25,6% en comparación con 2024. Las exportaciones a Honduras ascendieron a 50 millones de dólares y las importaciones totales del Reino Unido desde Honduras ascendieron a 248.4 millones de dólares. ¿Qué productos o materias primas importa el Reino Unido desde Honduras? En cuanto a los principales productos que Honduras exporta a Reino Unido, no te va a sorprender que son los mariscos. De hecho, acabo de publicar una foto en mis redes, que estuve hace poco en Londres y estuve comiendo camarones hondureños. Me emocionó muchísimo porque está muy claro en el label, que eran unos deliciosos camarones hondureños y es una de las principales exportaciones. Luego el café, es bastante importante. También, frutas y verduras. Así que, digamos, que no hay sorpresas en cuanto a las principales exportaciones de Honduras. Del otro lado, una de nuestras principales exportaciones a Honduras tiene que ver con temas de bebidas; que ahí pues inevitablemente el whisky y la ginebra, que son bastante populares y maquinaria industrial, es el segundo rubro más importante. ¿Qué podría mejorar Honduras en sus productos exportables para tener un mayor o mejor mercado en Reino Unido? Yo creo que en cualquier caso, a lo que le están apuntando la mayoría de las economías en desarrollo es a productos con mucho valor agregado. Lo que queremos ver cada vez más es, claro, las materias primas son importantes y el producto en crudo, pero mientras más procesado, más valor agregado, pues mejores precios. Una de las otras cosas que me encanta destacar son las exportaciones de café de Honduras a Reino Unido. Cada vez se toma más café y nos emociona muchísimo encontrarnos con la calidad del café (hondureño) en los comercios eh británicos. ¿Cuál es su opinión sobre los procesos democráticos y la gobernanza actual en nuestro país? Quisiera destacar, y de verdad que me llenó de orgullo, nosotros el año pasado acompañamos muy de cerca los procesos electorales, que sabemos que no fueron fáciles. Yo personalmente acompañé la Misión de Observación Electoral que estuvo presente en las elecciones en noviembre y al salir a las calles e ir de punto de votación en punto de votación y darnos cuenta del compromiso de la ciudadanía con el proceso democrático, te digo que fue un orgullo. De verdad que de los procesos más ordenados, con un compromiso por la democracia desde el individuo que estaba preparado a hacer filas largas porque nos tocaron unos puntos de votación con una presencia impresionante, el orden, la calma y el compromiso de la gente, es algo que de verdad yo celebro muchísimo, me parece un ejemplo de Honduras para la región. En algunos países se está debilitando la democracia, contrario a lo que pasó en Honduras en noviembre, que es un fortalecimiento democrático muy significativo que nosotros celebramos y los felicitamos por ese logro tan importante. En estos primeros meses de la nueva administración, celebramos todos los esfuerzos de seguir avanzando. Aquí hay una tarea bien importante, de entender dónde estamos y a dónde queremos llegar, y cómo se llega de ese A al B. ¿Cree que hay respeto el Estado de Derecho en Honduras? Yo creo que el Estado de Derecho, en general, en la región, es una tarea que hay que seguir trabajando. En general, para nosotros el tema de defensores de derechos humanos es bien importante, de hecho ha sido una de las prioridades de la agenda bilateral, donde venimos trabajando desde hace mucho tiempo con Honduras y creemos que hay que seguir trabajando. Se ha logrado mucho, pero creemos que hay mucho por hacer.