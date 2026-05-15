Embajador hondureño Iván Romero llama a defender la paz desde Londres

Londres, Reino Unido

El embajador de Honduras en el Reino Unido, Iván Romero Martínez, hizo un llamado a defender la paz mundial y a fortalecer la diplomacia como vía para resolver los conflictos internacionales, durante su participación en el tradicional Easter Banquet, ofrecido al cuerpo diplomático acreditado en el Reino Unido de Gran Bretaña e Irlanda del Norte. Romero Martínez asistió al evento en su condición de decano del cuerpo diplomático, una posición de alta representación que recae generalmente en el embajador con mayor antigüedad entre los jefes de misión acreditados en Londres.

El Easter Banquet es una ceremonia tradicional de la City de Londres que se realiza en la Mansion House, residencia y oficina oficial del Lord Mayor o alcalde de la City de Londres. Se trata de uno de los encuentros diplomáticos más formales del calendario británico, en el que participan embajadores, altos comisionados, autoridades del Gobierno británico y representantes de sectores institucionales y empresariales. En esta ceremonia, el secretario o secretaria de Relaciones Exteriores del Reino Unido suele pronunciar un discurso de política exterior ante la comunidad diplomática, seguido por la respuesta del decano del cuerpo diplomático, quien habla en representación de los embajadores acreditados ante el Reino Unido.

En esta ocasión, el Gobierno británico estuvo representado por la secretaria de Relaciones Exteriores, Yvette Cooper, quien ocupa el cargo desde el 5 de septiembre de 2025, de acuerdo con el sitio oficial del Gobierno del Reino Unido. La actividad fue encabezada por la Lady Mayor de la City de Londres, Susan Carol Langley, quien ofreció la recepción a los representantes diplomáticos acreditados en el país. Durante el banquete, Langley destacó el papel esencial de la diplomacia en el fortalecimiento de las relaciones internacionales, la promoción del entendimiento entre las naciones y la construcción de puentes de cooperación en un contexto global marcado por tensiones, conflictos y desafíos comunes. Por su parte, la secretaria Yvette Cooper abordó los principales retos internacionales y reiteró el compromiso del Reino Unido con la cooperación internacional y el diálogo multilateral.

En su intervención, el embajador hondureño agradeció, en nombre de sus colegas del cuerpo diplomático, la hospitalidad brindada por las autoridades británicas y las atenciones ofrecidas por el Gobierno del Reino Unido a los representantes internacionales acreditados en Londres. “En nombre de mis colegas, agradezco a la Lady Mayor por la hospitalidad que nos ofrece en Londres y a la secretaria de Relaciones Exteriores por las cordiales atenciones del Gobierno británico hacia el cuerpo diplomático”, expresó Romero Martínez.

Diplomático hondureño de larga trayectoria

Iván Romero Martínez es una de las figuras más reconocidas del servicio exterior hondureño. Actualmente se desempeña como embajador de Honduras ante el Reino Unido y, además, como decano del cuerpo diplomático acreditado en Londres, desde donde representa a más de 190 misiones diplomáticas ante las autoridades británicas. Su trayectoria diplomática supera las cinco décadas e incluye misiones en distintos países y organismos internacionales. Ha sido embajador de Honduras en varias naciones, representante permanente ante las Naciones Unidas en Nueva York y Ginebra, así como representante ante la Unión Europea. También ha tenido participación en organismos como la Organización Internacional del Café y la Organización Marítima Internacional. En 2022 fue designado decano del cuerpo diplomático acreditado ante la Corte de St. James, una posición que lo convierte en portavoz de la comunidad diplomática ante la Corona británica, el Gobierno y el Ministerio de Relaciones Exteriores del Reino Unido.