Israel valora decisión de Honduras de declarar a Hamás y Guardía iraní como terroristas

Tegucigalpa.

El embajador de Israel en Honduras, Nadav Goren, calificó este viernes como un "importante paso" para la seguridad internacional la decisión del Gobierno hondureño de designar al movimiento palestino Hamás y a la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) como organizaciones terroristas.

"Importante paso de Honduras en la lucha contra las organizaciones terroristas y en el fortalecimiento de la seguridad, tanto en América Latina como a nivel global", expresó el diplomático israelí en un mensaje difundido en sus redes sociales.