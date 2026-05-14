Accidentes en transporte público dejan 429 muertos en Honduras en 12 años

San Pedro Sula, Honduras.-

A diario, miles de hondureños utilizan el transporte público, no solo temiendo ser despojados de sus bienes por delincuentes, sino también enfrentando el peligro de perder la vida. Fallas mecánicas en los vehículos, altas velocidades e imprudencia de los conductores, que manejan como si estuvieran en carreras automovilísticas, son razones suficientes para tener miedo. Lamentablemente, a lo largo de doce años, cientos de personas han fallecido en accidentes viales que involucran unidades de transporte público, según cifras de la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) analizadas por la Unidad de Datos de LA PRENSA Premium. Los registros de la solicitud de información pública SOL-SSSS-3128-2026 indican que entre el 1 de enero 2014 y el 6 de abril de 2026 se registran 429 fallecidos y 2,123 heridos por esta causa.

El año más letal fue 2017, con 52 víctimas. De ese año, sobresale el terrible incidente en el sur de Francisco Morazán, donde un autobús de la ruta Tegucigalpa-San Miguelito fue embestido por una rastra que transportaba melones.. Este accidente dejó un saldo de 24 muertos. Los otros años con mayor número de muertes son 2015, con 45 víctimas mortales, y 2018 y 2024, con 43 fallecidos en cada uno. En el último año mencionado ocurrió el trágico accidente entre dos buses en el municipio de San Juan de Opoa (Copán), donde fallecieron 19 personas, incluyendo niños, mujeres, jóvenes y adultos mayores. Al calcular un promedio, anualmente pierden la vida 35 personas a causa de un accidente vial en el servicio público de transporte. Por otra parte, 2023 fue el año con mayor cantidad de lesionados: 272. Le siguen 2025, con 229, y 2019, con 2022.

Víctimas por departamento

Francisco Morazán lidera la lista de departamentos con más víctimas de accidentes de tránsito, tanto en número de fallecidos como de heridos, acumulando 931 casos. Este total se desglosa en 127 decesos y 804 lesionados. El departamento de Cortés ocupa el segundo lugar con 95 muertos y 558 lesionados, sumando un total de 653 víctimas. Estos dos departamentos acumulan el 62% de los afectados a nivel nacional. Les siguen Yoro, con 144 víctimas (38 muertos y 106 heridos); Comayagua con 125 casos (23 decesos y 102 lesionados); y Olancho con 116 (17 muertos y 99 lesionados). Por el contrario, los departamentos con menos reportes son Gracias a Dios, con una única víctima mortal; Colón y La Paz, con 21 afectados en cada zona, incluyendo fallecidos y lesionados.

Según los datos recabados por nuestro equipo, en 139 de los 298 municipios de Honduras se han producido accidentes en transporte público que han resultando en pérdidas humanas y daños físicos. { El Distrito Central es el municipio con mayor número de afectados, sumando 717 víctimas en más de una década (99 muertos y 618 heridos). San Pedro Sula es el segundo municipio con mayor incidencia, registrando 36 muertes y 340 personas lesionadas, lo que suma un total de 376 afectados. Solo estos dos municipios representan el 41% del total de víctimas lesionadas y fallecidas. También destacan Villanueva con 71 víctimas, El Progreso y Sabanagrande, con 65 en cada municipio, y Choloma con 53.

Causas de accidentes

La ciudadanía se queja constantemente de la falta de capacitación de muchos conductores de transporte público, denunciando situaciones de riesgo como la conducción bajo los efectos del alcohol o drogas, o la competencia irresponsable por las rutas, lo que aumenta el riesgo de sufrir un accidente grave. Los datos analizados por este diario reflejan que la principal causa de estos siniestros con desenlaces fatales es la obstrucción de la vía pública, con 273 fallecidos. Sin embargo, la segunda causa más frecuente es la falta de atención a las condiciones de tránsito, que ha dejado un saldo de 266 víctimas mortales. No mantener una distancia segura se posiciona como el tercer motivo que más víctimas ha dejado, con 217 decesos. Además, se destacan 206 muertes provocadas por la falta de conocimiento o habilidad para conducir correctamente por parte del chófer.

Ilce Zepeda, presidenta de la Asociación de Familiares Víctimas de Accidentes Viales (Apoyo Mutuo), criticó la irresponsabilidad de los conductores, remarcando la gravedad de que en su labor hay vidas humanas expuestas al peligro si no manejan correctamente. Ejemplificó su punto con el caso de los buses ejecutivos, popularmente conocidos como rapiditos. "Muchas veces dicen que se van peleando los pasajeros porque el empresario les pide una tarifa. Muchas veces es simplemente 'diversión', de los conductores a costa de la seguridad de las personas", cuestionó. Los accidentes de buses han dejado el saldo de 1,086 víctimas, entre fallecidos y heridos, siendo la modalidad con mayor mortalidad al concentrar el 43% de los casos. Detrás de los buses se ubican los microbuses, con 698 víctimas. Los accidentes de unidades de turismos -taxis principalmente- provocaron 513 víctimas; y las mototaxis, 255.

Falta de controles

Aunque la Dirección Nacional de Vialidad y Transporte (DNVT) aplica multas por infracciones a la Ley de Tránsito, Darwin Hernández, jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito (Siat), señaló que recae más responsabilidad en el Instituto Hondureño de Transporte Terrestre (IHTT) al ser esta la institución encargada de otorgar los permisos de explotación y la certificación de pilotos. "Nosotros (DNVT) solo somos un pequeño eslabón en la cadena. Quien tiene toda la responsabilidad de esto es el IHTT", comentó. Además de las sanciones de Vialidad, el IHTT también debe aplicar multas y sanciones para los operadores de transporte urbano que incumplan la ley en materia de operatividad administrativa y comercial, incluyendo casos de mal servicios a los pasajeros, según se indica en los capítulos 10 y 11 de la Ley de Transporte Terrestre. Este medio consultó mediante la solicitud de información pública SOL-IHTT-291-2026 sobre la cantidad de multas aplicadas a infractores. Sin embargo, respondieron que "este instituto no cuenta con el registro ni control de información relacionada con accidentes de tránsito, ni con las sanciones derivadas de los mismos". Asimismo, se acudió a las instalaciones del IHTT en busca de información sobre por qué no llevan un registro y para conocer más sobre el tema. Se esperó alrededor de una hora, pero no se obtuvo atención. La Ley de Transporte Terrestre establece que es el IHTT el encargado de capacitar a los conductores del transporte público por medio de la Escuela Nacional de Transporte Terrestre (ENTT). La ley señala que los motoristas deben acudir a la ENTT para su formación especializada, someterse a pruebas toxicológicas y psicométricas, presentar antecedentes penales, entre otros requisitos. Igualmente, indica que es obligación del concesionario del transporte enviar a su personal a ser capacitado.

1,864 lempiras es la multa más baja contra buseros y taxistas, equivalente a un octavo del salario mínimo, que aplica generalmente por lenguaje soez, mal comportamiento contra pasajeros y no exhibir número de teléfono para denuncias

El dirigente del sector transporte, Jorge Lanza, admitió que para los concesionarios es difícil llevar un control sobre las personas que quedan a cargo de manejar los buses.

Mencionó que se entrevista a los motoristas e, incluso, se les exigen antecedentes penales y policiales, confiando en que son personas honradas, pero ya en la calle no se comportan adecuadamente o hasta el vehículo termina siendo manejado por otra persona. "Los buses se los dan a los ayudantes de ellos y estos sí andan en plena inexperiencia", agregó.

Por otro lado, aseveró que desde hace aproximadamente un año la ENTT no ha brindado capacitaciones para conductores de transporte público.

En los casos en los que los chóferes ocasionan accidentes, Lanza aseguró que los propietarios asumen los costos de los daños y hasta de la indemnización si hay muertos, tal como lo ordena el artículo 104 de la Ley de Tránsito.

Además, proceden a despedir al conductor si este consume alcohol o sustancias ilegales, avisando a los demás empresarios del transporte a no contratar a estos sujetos.

A criterio de Zepeda, las consecuencias de estos accidentes son graves, por lo que debe revisarse el monto de la reparación. "Muchas veces el transportista cree que con pagar el ataúd está indemnizando a la familia, cuando en algunos casos el que falleció era el pilar económico de una familia", apuntó.

Sumado a ello, manifestó que los ciudadanos, debido al impacto de perder a un familiar y por la falta de conocimiento, no denuncian penalmente. A criterio de Zepeda, las consecuencias de estos accidentes son graves, por lo que debe revisarle el monto de la reparación. "Muchas veces el transportista cree que con pagar el ataúd está indemnizando a la familia, cuando en algunos casos el que falleció era el pilar económico de una familia", apuntó. Sumado a ello, manifestó que los ciudadanos, debido al impacto de perder a un familiar y por la falta de conocimiento, no denuncian penalmente.

28,934 lempiras es el pago, equivalente a dos salarios mínimos, por falta grave, que se aplica por manejar a exceso de velocidad o bajo efectos de alcohol y drogas, y exceder capacidad de pasajeros.

Modernizar la ley y el transporte

La presidenta de Apoyo Mutuo exhortó en que es necesario actualizar la Ley de Tránsito y la Ley de Transporte Terrestre. Entre estas reformas, sugirió que se debe implementar la obligatoriedad del seguro de daños a terceros y que la responsabilidad de un incidente sea asumida por el propietario y el conductor del vehículo. Para ello, declaró que debe ser un trabajo integral entre diferentes instituciones. "Tenemos que poner más duras las sanciones y las multas, y tenemos que ser más rigurosos en la calificación tanto de los empresarios como de los conductores del transporte de pasajeros", instó. Hernández coincidió en que deben actualizarse las sanciones, ya que las multas graves valoradas en 600 lempiras datan desde 2005. Para Lanza, el transporte público bajo la modalidad prepago facilitará un mejor registro de los conductores de las unidades, evitando así que estos vehículos sean prestados a personas no aptas para su manejo. En este sentido, afirmó que el presidente Nasry Asfura les aseguró acelerar el proceso para modernizar el transporte, lo cual significará más seguridad para los usuarios y un control más riguroso de los operarios. NOTA: Este artículo fue revisado y aprobado por un editor con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial.

Metodología Los datos provienen de la solicitud de información pública SOL-SSSS-3128-2026, en la cual se desglosan de forma individual los accidentes que involucran a unidades del transporte público por año, tipo de víctima y causa, aunque no necesariamente significa que los conductores de estos vehículos hayan sido los causantes.