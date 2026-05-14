Accidentes en transporte público dejan 429 muertos en Honduras en 12 años

Francisco Morazán lidera la lista de departamentos con más víctimas de accidentes de tránsito, tanto en número de fallecidos como de heridos, acumulando 931 casos. Este total se desglosa en 127 decesos y 804 lesionados.El departamento de Cortés ocupa el segundo lugar con 95 muertos y 558 lesionados, sumando un total de 653 víctimas. Estos dos departamentos acumulan el 62% de los afectados a nivel nacional.Les siguen Yoro, con 144 víctimas (38 muertos y 106 heridos); Comayagua con 125 casos (23 decesos y 102 lesionados); y Olancho con 116 (17 muertos y 99 lesionados).Por el contrario, los departamentos con menos reportes son Gracias a Dios, con una única víctima mortal; Colón y La Paz, con 21 afectados en cada zona, incluyendo fallecidos y lesionados.