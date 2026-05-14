“Copán: La Leyenda” busca despertar identidad nacional, afirma Ricardo Morales

Honduras

La película animada hondureña "Copán: La Leyenda" ya se encuentra en las salas de cine del país y ha despertado conversación entre el público por su propuesta visual inspirada en la cultura maya y el uso de inteligencia artificial dentro de su producción. El proyecto, liderado por Ricardo Morales y desarrollado por Level 7 Studios, combina aventura, misterio y elementos arqueológicos basados en el emblemático sitio de Copán. La historia sigue a Roberto “Papá” Agurcia, un arqueólogo desacreditado, y a su nieto Gabo, quienes descubren un portal hacia Xibalbá, el inframundo maya. A partir de ahí, ambos deberán enfrentar fuerzas oscuras y guardianes de piedra en una travesía que busca acercar el patrimonio cultural hondureño a las nuevas generaciones. En entrevista, Ricardo Morales habló sobre el largo proceso creativo, la controversia por el uso de inteligencia artificial y el mensaje que desean transmitir con la cinta.

1. ¿"Copán La Leyenda" tardó más de 15 años en desarrollarse. ¿Cómo nació originalmente esta idea y qué lo motivó a convertirla en una película animada inspirada en la cultura maya de Honduras? Sí, la idea de crear la película comenzó hace 15 años. Nosotros empezamos a documentar, a buscar información y todo tipo de videos que nos pudieran ayudar a conocer más sobre los mayas y su cultura para implementarla en la historia. No necesariamente significa que la producción llevó 15 años completos, sino que desde entonces iniciamos el proceso creativo. Después vino una segunda etapa, donde intentamos desarrollar el proyecto utilizando animación 3D tradicional. Pasamos alrededor de 10 años creando personajes y ambientes con un grupo de personas. Lastimosamente, es un medio extremadamente costoso y nosotros mismos financiábamos el proyecto, así que tuvimos que ponerlo en pausa. Luego apareció el mundo de la inteligencia artificial y vimos una manera de completar esta historia. 2. Para quienes todavía no han visto la película, ¿cómo describiría la historia y qué tipo de aventura encontrarán las familias en "Copán La Leyenda"? La idea nace de cuando yo tenía siete años y mis padres me llevaron a las ruinas de Copán. Me fascinó completamente. Recuerdo que me llevaron por los túneles y me sembraron esa sensación de misterio. Me decían que, si me perdía ahí, nunca me encontrarían porque existían caminos y pasillos secretos. Esa idea se quedó conmigo desde pequeño. De ahí surge la película, como una historia de ficción inspirada en los cielos y la magia de Copán. La trama sigue a un nieto que convence a su abuelo de encontrar el inframundo. 3. La producción mezcla animación tradicional con inteligencia artificial. ¿Cómo fue trabajar con estas herramientas y qué retos representó llevar este proyecto a la pantalla grande? Como todo reto relacionado con nuevas herramientas, existe una curva de aprendizaje para entender cómo utilizarlas. El beneficio que tuvimos fue toda la experiencia previa trabajando con animación tradicional y participando en otros proyectos cinematográficos. Eso nos permitió tener criterio para utilizar las herramientas de inteligencia artificial. Son herramientas que nosotros dirigimos, no algo que trabaja por sí solo. Nosotros escribimos el guion, la historia está compuesta por experiencias personales y la música también fue creada por nosotros. La inteligencia artificial fue una herramienta que nos ayudó a colaborar para hacer posible el proyecto. Actualmente, la inteligencia artificial es alabada y criticada al mismo tiempo. En redes sociales existen comentarios tanto a favor como en contra.

4. ¿Qué opina de la polémica que se ha generado en redes sociales sobre el uso de la IA? Es interesante toda esta polémica. Para nosotros no es algo nuevo, porque cuando hicimos proyectos de animación 3D hace muchos años también recibimos críticas similares. Eso suele pasar con cada nueva tecnología. Lo interesante ahora es la magnitud de la controversia, porque incluso ha llegado a otros países. Pero también creo que, para bien o para mal, eso hace que más personas hablen de este tesoro nacional que tenemos, que es Copán. 5. ¿Qué tan importante fue para ustedes representar elementos reales de Copán Ruinas y transmitir el valor histórico y cultural de este sitio arqueológico a nuevas generaciones? Como Copán me impactó muchísimo cuando era niño, sentí que era importante destacar ese lugar. Creo que este proyecto será apreciado gradualmente por los hondureños. Ojalá todo el mundo tenga la oportunidad de verlo y comprenda que busca fortalecer la identidad nacional. Siento que muchas veces el enfoque se ha desviado hacia la controversia de la inteligencia artificial, cuando realmente el centro del proyecto es Honduras y su patrimonio cultural. 6. ¿Quiénes colaboraron con el proyecto, tanto en la animación y el uso de la inteligencia artificial? Hemos trabajado con familiares y personas que están con nosotros desde hace muchos años. Hay integrantes de Level 7 Studios que llevan alrededor de 18 o 19 años acompañándonos. Hace algunos años hicimos un proyecto animado para Metrocinema utilizando herramientas tradicionales. En ese trabajo participaron unas 15 personas y tardamos casi un año en hacer solamente dos minutos y medio. Si hacemos la matemática para una película de 75 minutos, nos habríamos tardado alrededor de 30 años utilizando únicamente animación tradicional. En Honduras no contamos con los presupuestos multimillonarios de otros estudios internacionales.

7. ¿Hay planes de hacer otra película o una secuela de la "Copán: La Leyenda"? Sí, definitivamente. Nosotros llevamos años apasionados por este medio y queremos seguir contando historias. Ahora existen nuevas herramientas que permiten que más personas puedan desarrollar proyectos que antes eran prácticamente imposibles de realizar. La inteligencia artificial seguirá creciendo a nivel mundial. En Japón y China ya se están desarrollando proyectos similares, así que esto continuará evolucionando.