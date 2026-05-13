Centro Cultural Infantil celebrará el Día Internacional de la Danza en SPS

San Pedro Sula, Honduras

El Centro Cultural Infantil (CCI) anunció la celebración del Día Internacional de la Danza con un espectáculo artístico que reunirá distintos estilos y expresiones escénicas el próximo 16 de mayo en Expocentro. La actividad se desarrollará a partir de las 2:00 de la tarde y estará abierta gratuitamente al público, como parte del compromiso de la institución con la promoción del arte, la cultura y la formación artística en San Pedro Sula.

La conmemoración rinde homenaje al nacimiento de Jean-Georges Noverre, reconocido históricamente como el creador del ballet moderno y una de las figuras más influyentes en la evolución de la danza escénica. Esta fecha fue proclamada oficialmente por la UNESCO en 1982, con el objetivo de destacar la danza como un lenguaje universal capaz de unir culturas y promover mensajes de paz y expresión humana. Para esta edición, el Centro Cultural Infantil será el encargado de presentar un programa artístico integrado por estudiantes y talentos de sus diferentes áreas de formación dancística.

El público podrá disfrutar de presentaciones de ballet clásico, disciplina que destaca por su elegancia, precisión técnica y legado tradicional dentro de las artes escénicas. La jornada también incluirá números de danza contemporánea, un estilo caracterizado por la innovación corporal y la exploración emocional a través del movimiento y la creatividad escénica.