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Centro Cultural Infantil celebrará el Día Internacional de la Danza en SPS

El Centro Cultural Infantil celebrará el Día Internacional de la Danza con un espectáculo gratuito que reunirá ballet, jazz, hip hop y danza contemporánea en San Pedro Sula

Centro Cultural Infantil celebrará el Día Internacional de la Danza en SPS

La Fundación Centro Cultural Infantil es una institución sin fines de lucro que fomenta la educación artística en los niños y jóvenes en Honduras, especialmente en la zona norte del país.

Crédito: cortesía del CCI
San Pedro Sula, Honduras

El Centro Cultural Infantil (CCI) anunció la celebración del Día Internacional de la Danza con un espectáculo artístico que reunirá distintos estilos y expresiones escénicas el próximo 16 de mayo en Expocentro.

La actividad se desarrollará a partir de las 2:00 de la tarde y estará abierta gratuitamente al público, como parte del compromiso de la institución con la promoción del arte, la cultura y la formación artística en San Pedro Sula.

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La conmemoración rinde homenaje al nacimiento de Jean-Georges Noverre, reconocido históricamente como el creador del ballet moderno y una de las figuras más influyentes en la evolución de la danza escénica.

Esta fecha fue proclamada oficialmente por la UNESCO en 1982, con el objetivo de destacar la danza como un lenguaje universal capaz de unir culturas y promover mensajes de paz y expresión humana.

Para esta edición, el Centro Cultural Infantil será el encargado de presentar un programa artístico integrado por estudiantes y talentos de sus diferentes áreas de formación dancística.

Centro Cultural Infantil celebrará el Día Internacional de la Danza en SPS
(Crédito: cortesía del CCI)

El público podrá disfrutar de presentaciones de ballet clásico, disciplina que destaca por su elegancia, precisión técnica y legado tradicional dentro de las artes escénicas.

La jornada también incluirá números de danza contemporánea, un estilo caracterizado por la innovación corporal y la exploración emocional a través del movimiento y la creatividad escénica.

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Asimismo, el evento contará con coreografías de hip hop y jazz, géneros que aportarán energía, dinamismo y ritmos modernos al espectáculo, mostrando la diversidad artística que impulsa el CCI entre sus estudiantes.

Otra de las disciplinas que formará parte de la celebración será el tap, técnica que convierte el movimiento de los pies en un recurso musical y rítmico dentro del escenario.

Además de disfrutar de las distintas presentaciones, los asistentes podrán vivir un ambiente familiar y cultural pensado para resaltar el talento infantil y juvenil de la ciudad.

El Centro Cultural Infantil confirmó que el evento contará con parqueo gratuito en las instalaciones de Expocentro; así que no hay excusas para las familias y amantes de la danza que deseen sumarse a esta celebración artística.

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Jairo Martinez Garay
Jairo Martinez Garay
Periodista

Periodista de sociales, cultura, tecnología, entretenimiento y espectáculos. Graduado en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras en el Valle de Sula (UNAH-VS). Desde 2022 es parte del equipo de Diario La Prensa para las plataformas multimedia e impreso.

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