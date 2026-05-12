Más de 600 médicos interinos siguen sin salario pese a anuncio de pago

Tegucigalpa, Honduras

Más de 600 médicos interinos que laboran bajo contrato en el sector descentralizado continúan sin recibir su salario, pese a que la Secretaría de Salud anunció recientemente el desembolso de más de 245 millones de lempiras para cubrir pagos pendientes. Samuel Santos, presidente del Colegio Médico de Honduras (CMH), aseguró que los fondos anunciados por las autoridades sanitarias aún no han llegado a los médicos afectados en diferentes regiones del país. El dirigente gremial advirtió que la situación se agrava por la falta de avances en la mesa técnica instalada para revisar los contratos y el reintegro de médicos, luego de que las reuniones fueran suspendidas en dos ocasiones durante la última semana.

“Estamos viendo que no están interesados en dialogar. Están haciendo otras cosas, menos dialogando, y no parece que hubiera un verdadero interés que sea genuino para resolver los problemas que están pendientes”, cuestionó Santos. Según Santos, las autoridades no han mostrado voluntad para atender los compromisos asumidos con el gremio, lo que ha generado malestar entre los médicos y mantiene latente la posibilidad de nuevas movilizaciones y asambleas informativas. Otro de los puntos que preocupa al Colegio Médico es la posible reprogramación de despidos que, según Santos, estaban previstos para marzo y abril, pero habrían sido trasladados para junio.

“Nosotros estamos preparados y no vamos a esperar al mes de junio a que despidan, porque si no convocan a la mesa técnica y no dan la solución que habíamos pedido en aquel acuerdo, pues antes de junio nosotros tomaríamos acción”, advirtió Santos. El CMH dio un plazo de dos semanas a las autoridades de Salud para cumplir los acuerdos alcanzados. Ese periodo vence el viernes 22 de mayo, fecha en la que el gremio espera una respuesta concreta para evitar nuevas medidas de presión a nivel nacional.